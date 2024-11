PUMA assina uma parceria de longo prazo com a Federação Portuguesa de Futebol

Sports company PUMA has signed a long-term agreement with the Portuguese Football Federation (FPF), one of the world’s most popular national teams. Starting in 2025, PUMA will equip all male, female and youth teams as well as the federation’s futsal, beach football and E-Sports teams. (Photo: Business Wire)

Sports company PUMA has signed a long-term agreement with the Portuguese Football Federation (FPF), one of the world’s most popular national teams. Starting in 2025, PUMA will equip all male, female and youth teams as well as the federation’s futsal, beach football and E-Sports teams. (Photo: Business Wire)

HERZOGENAURACH (Alemanha)--(BUSINESS WIRE)--A empresa esportiva PUMA assinou um acordo de longo prazo com a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), uma das seleções nacionais mais populares do mundo. A partir de 2025, a PUMA equipará todas suas equipes masculinas, femininas e juvenis, bem como as equipes de futsal, futebol de praia e e-sports.

Portugal, campeão europeu de 2016 e vencedor da Liga das Nações de 2018/19, é conhecido por seu estilo de jogo cativante, que lhe rendeu muitos fãs no mundo inteiro e o maior número de seguidores nas redes sociais entre todas as federações nacionais de futebol.

“Contratar uma seleção nacional de primeira linha era uma das nossas prioridades no futebol e estou muito animado por ter um time tão popular como Portugal na família PUMA”, disse Arne Freundt, CEO da marca. “Dado seu grande número de fãs ao redor do planeta e o grande potencial da próxima geração, mal podemos esperar pelos próximos grandes torneios, como a Copa do Mundo de 2026.”

Para a PUMA, o acordo dá a oportunidade de continuar escrevendo a história do futebol português. Na década de 1960, a PUMA se tornou parceira do lendário jogador Eusébio, conhecido como “O Rei”, para quem criou a icônica chuteira PUMA KING. Eusébio foi o artilheiro da Copa do Mundo de 1966 quando levou seu time ao terceiro lugar no torneio.

“Fomos atraídos pela PUMA pela maneira como eles se comprometem com os fãs e contam a história única de cada time com o qual trabalham”, afirmou Fernando Gomes, presidente da FPF. “Queremos criar uma gama emocionante de produtos que ressoarão com nossa grande base de fãs no mundo todo.”

A PUMA apresentará os novos produtos e sua direção criativa para a parceria no início de 2025.

PUMA

A PUMA é uma das marcas esportivas líderes mundiais, projetando, desenvolvendo, vendendo e comercializando calçados, roupas e acessórios. Por mais de 70 anos, a PUMA impulsionou incansavelmente o esporte e a cultura criando produtos rápidos para os atletas mais rápidos do mundo. A PUMA oferece produtos de desempenho e estilo de vida inspirados no esporte em categorias como futebol, corrida e treinamento, basquete, golfe e esportes motorizados. Ela colabora com designers e marcas de renome para levar as influências do esporte para a cultura de rua e a moda. O Grupo PUMA é proprietário das marcas PUMA, Cobra Golf e stichd. A empresa distribui seus produtos em mais de 120 países, emprega mais de 16 mil pessoas no mundo inteiro e tem sede em Herzogenaurach (Alemanha).

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.