PUMA与葡萄牙足球协会签署重磅长期合作协议

体育公司PUMA与世界上最受欢迎的国家队之一葡萄牙足球协会(FPF)签署了一项长期协议。自2025年起，PUMA将为所有男队、女队、青年队以及足协的五人制足球队、沙滩足球队和电子竞技队提供装备。（照片：美国商业资讯）

体育公司PUMA与世界上最受欢迎的国家队之一葡萄牙足球协会(FPF)签署了一项长期协议。自2025年起，PUMA将为所有男队、女队、青年队以及足协的五人制足球队、沙滩足球队和电子竞技队提供装备。（照片：美国商业资讯）

德国黑措根奥拉赫--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 体育公司PUMA与世界上最受欢迎的国家队之一葡萄牙足球协会(FPF)签署了一项长期协议。自2025年起，PUMA将为所有男队、女队、青年队以及足协的五人制足球队、沙滩足球队和电子竞技队提供装备。

葡萄牙队是2016年欧洲杯冠军队和2018/19年欧洲国家联赛冠军队，以其引人入胜的比赛风格而闻名，这为他们在全世界赢得了众多球迷，同时葡萄牙足球协会在社交媒体上的关注人数也是全球所有国家足球协会中最多的。

PUMA首席执行官Arne Freundt表示：“与顶级国家队签约是我们在足球领域的优先事项之一，我非常高兴像葡萄牙队这样受欢迎的国家队能够加入PUMA大家庭。鉴于葡萄牙队在全世界拥有众多球迷，而且这支球队的下一代潜力巨大，我们对即将到来的大型赛事充满期待，比如2026年世界杯。”

对PUMA而言，这笔交易提供了继续书写葡萄牙足球历史的机会。20世纪60年代，PUMA成为被称为“O Rei”（“国王”）的传奇球员尤西比奥的合作伙伴，并为其设计了标志性的PUMA KING足球战靴。尤西比奥是1966年世界杯的最佳射手，当时他带领球队获得了季军。

FPF主席Fernando Gomes表示：“PUMA吸引我们的原因是他们与球迷互动的方式，以及他们讲述每支合作球队独特故事的能力。我们期待与PUMA合作推出一系列激动人心的产品，这些产品将与我们在世界各地的广大球迷产生共鸣。”

PUMA将于2025年初推出全新产品，并公布合作的创意方向。

关于PUMA

PUMA是全球首屈一指的体育品牌之一，致力于设计、开发、销售并营销各种鞋类、服装以及配饰产品。70多年来，PUMA一直通过为全球最快的运动健将打造飞一般的产品，不懈推动体育和文化发展。PUMA提供足球、跑步和训练、篮球、高尔夫以及赛车运动等品类的高性能或运动风格日常单品。它与知名设计师和品牌通力合作，将体育影响力融入街头文化和时尚。PUMA Group旗下品牌包括：PUMA、Cobra Golf以及stichd。公司产品行销120多个国家和地区，在全球范围内拥有超过16,000名员工，总部位于德国黑措根奥拉赫。

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