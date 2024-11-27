PUMA與葡萄牙足球協會簽署重磅長期合作協議

運動公司PUMA與全球最受歡迎的國家隊之一葡萄牙足球協會(FPF)簽署了一項長期協議。自2025年起，PUMA將為所有男隊、女隊、青年隊以及足協的五人制足球隊、沙灘足球隊和電子競技隊提供裝備。（照片：美國商業資訊）

運動公司PUMA與全球最受歡迎的國家隊之一葡萄牙足球協會(FPF)簽署了一項長期協議。自2025年起，PUMA將為所有男隊、女隊、青年隊以及足協的五人制足球隊、沙灘足球隊和電子競技隊提供裝備。（照片：美國商業資訊）

德國黑佐根奧拉赫--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 運動公司PUMA與全球最受歡迎的國家隊之一葡萄牙足球協會(FPF)簽署了一項長期協議。自2025年起，PUMA將為所有男隊、女隊、青年隊以及足協的五人制足球隊、沙灘足球隊和電子競技隊提供裝備。

葡萄牙隊是2016年歐洲杯冠軍隊和2018/19年歐洲國家聯賽冠軍隊，以其引人入勝的比賽風格而聞名，這為他們在全世界贏得了眾多球迷，同時葡萄牙足球協會在社群媒體上的關注人數也是全球所有國家足球協會中最多的。

PUMA執行長Arne Freundt表示：「與頂尖國家隊簽約是我們在足球領域的優先事項之一，我非常高興像葡萄牙隊這樣受歡迎的國家隊能夠加入PUMA大家庭。鑑於葡萄牙隊在全世界擁有眾多球迷，而且這支球隊的下一代潛力巨大，我們對即將到來的大型賽事充滿期待，比如2026年世界盃。」

對PUMA而言，這筆交易提供了繼續書寫葡萄牙足球歷史的機會。1960年代，PUMA成為被稱為「O Rei」（「國王」）的傳奇球員尤西比奧的合作夥伴，並為其設計了代表性的PUMA KING足球戰靴。尤西比奧是1966年世界盃的最佳射手，當時他帶領球隊獲得了季軍。

FPF主席Fernando Gomes表示：「PUMA吸引我們的原因是他們與球迷互動的方式，以及他們講述每支合作球隊獨特故事的能力。我們期待與PUMA合作推出一系列令人振奮的產品，這些產品將與我們在世界各地的廣大球迷產生共鳴。」

PUMA將于2025年初推出全新產品，並公布合作的創意方向。

關於PUMA

躋身全球一流運動品牌之列的PUMA致力於設計、開發、銷售並行銷各種鞋類、服飾以及配件產品。70多年來，PUMA積極為全球身手最迅捷的運動健將打造打破速度紀錄的產品，推動運動和文化的發展，從未懈怠。PUMA生產足球、跑步和訓練、籃球、高爾夫球以及賽車運動等類別的機能型或運動啟發型日常單品。它與知名設計師和品牌通力合作，將運動的影響力融入街頭文化和時尚。PUMA Group旗下品牌包括：PUMA、Cobra Golf以及stichd。該公司的產品遠銷至120多個國家，在全球擁有超過16,000名員工，總部位於德國黑佐根奧拉赫。

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