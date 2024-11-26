阿布達比「科技創新研究所」舉辦「開源人工智慧峰會」，展開有關人工智慧未來的重要討論。（照片來源：AETOSWire）

阿布達比「科技創新研究所」舉辦「開源人工智慧峰會」，展開有關人工智慧未來的重要討論。（影片來源：AETOSWire）

阿布達比「科技創新研究所」舉辦「開源人工智慧峰會」，展開有關人工智慧未來的重要討論。（影片來源：AETOSWire）

沙烏地阿拉伯聯合大公國，阿布達比--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球性應用科學研究中心「科技創新研究所」(TII) 所舉辦的阿布達比「開源人工智慧峰會」(Open-Source AI Summit) 已正式登場，展開對話，形塑人工智慧議程。這場峰會於今明兩日在Saadiyat島瑞吉酒店召開，與會者在300位以上，將國際的注意力導向開源和閉源兩種人工智慧之間的拉鋸戰。

「人工智慧的選擇分為兩類，」先進技術研究委員會 (Advanced Technology Research Council ) 秘書長兼阿聯總統顧問Faisal Al Bannai閣下說，「你可以選擇使用某公司專屬的閉源人工智慧模型。他們控制模型，包括你給他們的資料。創新的開始與結束都由他們掌控。」

「或者，你也可以使用正在社群中成長的開源模型。我們一起創新，而且任何人在任何地方都可以使用並參與打造這個模型。如果人工智慧將成為社會紋理的一部分——這是大勢所趨——國家、公司與個人必須決定由誰來掌控它。TII向全世界獻上開源人工智慧模型『Falcon AI』。」

為該峰會揭幕的TII執行長Najwa Aaraj博士說：「阿布達比開源人工智慧峰會是為全球人工智慧論述定性的關鍵一刻。Falcon和其他開源模型一樣，聯合科學家、開發者與創新者以加速科技進步，觸發全球變革。我們期待看到它的影響力持續發酵，特別是在我們繼續與Falcon基金會合作的時候。」

接下來的峰會議程將與知名演講者展開討論，包括美國Adeia Corporation副總裁Belgacem Haba博士，他將談論人工智慧對半導體製造業投下的挑戰。

英國牛津大學教授兼首席科學顧問Philip Torr則發表他對人工智慧應該由誰擁有的看法，並提及潛在問題和監管制度，並認為從長遠的角度來看，開源人工智慧的優點大於風險。

TII「人工智慧研究中心」(AI Research Center) 首席研究員Hakim Hacid博士說：「我們相信選擇開源人工智慧是正確的道路，但是要做到這一點並不容易，許多關於控制、政策、計算能力和硬體的挑戰問題有待我們解決。這就是為什麼我們要在這場峰會上聚集這麼多全球專家。而且，我們會在未來幾年中繼續與Falcon基金會合作，這些對話非常重要。」

之後的演講者包括美國Cerebras Systems副總裁和現場技術長Natalia Vassilieva博士、美國FuriosaAI創辦人暨執行長June Paik博士、法國Google DeepMind研究主任Armand Joulin博士，以及法國Meta Paris首席Llama工程師Michal Valko博士。他們將討論人工智慧開放程度、永續人工智慧計算、打造更緊湊的大型語言模型、利用基礎模型增進演算法的可信度等議題。

TII的Jingwei Zuo博士將介紹Falcon Mamba，這是第一款狀態空間語言模型，使用全新的架構並已在今年稍早推出。

這場峰會的高潮是由TII主持的研討會，討論他們的開源人工智慧願景。

TII的Falcon人工智慧大型語言模型系列已獲得全球肯定。該系列首先在2023年5月推出阿聯第一款開源大型語言模型Falcon 40B。接下來的Falcon模型經業界獨立排行榜「Hugging Face」證明，位居全球頂尖開源人工智慧模型之列。Falcon的新模型預計在2024年年底推出。

*資料來源：AETOSWire

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