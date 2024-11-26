根據@internationsorg發表的2024年《外籍人士內幕》報告，拉斯海瑪被評為全球最適合外籍人士「出國安居」的城市，在53個城市中排名第一。透過@HeartofRAK瞭解有關拉斯海瑪的更多資訊。（照片：AETOSWire）

阿聯拉斯海瑪--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 拉斯海瑪在成為首屈一指的生活、工作和觀光目的地的道路上取得了一個里程碑，在全球最大的外籍人士網路InterNations進行的全球最佳外籍人士目的地調查中位居榜首。

在InterNations進行的做為其2024年《外籍人士內幕》(Expat Insider)報告一部分的外籍人士基本指數(Expat Essentials Index)評比中，該酋長國在53個城市中排名第一。該指數衡量四個類別：管理（獲得簽證、與當地官僚機構打交道、開立銀行帳戶的便利程度）；住房（住房負擔能力、尋找住宿的便利性）；數位生活（線上政府服務的可用性、高速網際網路）；以及語言（在不說當地語言的情況下融入當地生活的便利程度）。

這一國際肯定彰顯了拉斯海瑪為其多元化且不斷成長的外籍人士社群創造卓越的生活和工作環境的承諾，這符合阿拉伯聯合大公國最高委員會成員、拉斯海瑪統治者Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi殿下的願景。

拉斯海瑪政府媒體辦公室總幹事Heba Fatani女士閣下表示：「這一成就反映了我們致力於打造一個安全、溫馨、繁榮的社群，該社群能夠吸引來自世界各地的人們。拉斯海瑪將現代化基礎設施、壯觀的自然環境、豐富的歷史和文化以及繁榮的商業和旅遊景觀獨特地融合在一起，使其做為希望在這裡生活、工作或創業的外籍人士的一流目的地而聞名遐邇。」

InterNations的外籍人士社群包括來自166個國家420個城市的超過540萬成員。

關於拉斯海瑪

拉斯海瑪(RAK)是阿拉伯聯合大公國七個酋長國中最北端的酋長國。它以多樣化的景觀（包括64公里長的海灘、沙漠和雄偉的山脈）以及可追溯到7000年前的悠久歷史而聞名。拉斯海瑪位於歐亞非之間現代化十字路口的中心地帶，使其成為企業進軍阿拉伯聯合大公國、中東和非洲市場的理想地點。寧靜的海岸環境、觸手可及的海濱體驗和優質的生活令這個酋長國聞名遐邇。

www.rakmediaoffice.ae | Facebook | Twitter | Instagram | LinkedIn | YouTube

*來源： AETOSWire

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。