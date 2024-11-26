阿布扎比Technology Innovation Institute举办开源人工智能峰会并就人工智能的未来展开重要讨论

阿拉伯联合酋长国阿布扎比--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 由全球应用科学研究中心Technology Innovative Institute（TII）主办的阿布扎比开源人工智能峰会已拉开帷幕，会上进行了将影响全球人工智能议程的重要对话。本次峰会于今明两天在萨迪亚特岛圣瑞吉斯酒店举行，出席人数超过300人。

先进技术研究委员会秘书长兼阿联酋总统顾问Faisal Al Bannai阁下表示，“提到人工智能，有两种关键的选择。你可以利用属于某个公司的闭源人工智能模型。公司拥有控制权，包括你提供的数据。 创新始于公司，也终于公司。

但您也可以利用在社区内发展的开源模型。我们共同创新，任何人在任何地方都可以访问并在此基础上发展。如果人工智能会成为我们社会结构的组成部分，那么国家、公司和个人就需要决定由谁来控制它。开源Falcon AI 人工智能模型是TII对世界的贡献。”

TII首席执行官Najwa Aaraj博士在峰会开幕式上说："阿布扎比开源人工智能峰会是全球人工智能讨论的决定性时刻。与其他开源模式一样，Falcon将科学家、开发者和创新者联合起来，加速技术进步，推动全球变革。 我们期待看到它将继续产生影响，特别是在我们持续与 Falcon Foundation合作的过程中。"

峰会议程继续开展由知名演讲者进行讨论。其中包括美国Adeia Corporation副总裁Belgacem Haba博士，他谈到了人工智能给半导体制造业带来的挑战。

英国牛津大学教授兼首席科学顾问Philip Torr教授谈到了谁应该拥有人工智能，谈到了潜在的弊端和监管问题。他认为，从长远来看，开源人工智能的好处大于风险。

TII人工智能研究中心首席研究员Hakim Hacid博士说，“我们相信开源人工智能是未来的发展方向，但它远非如此简单：我们需要解决控制、政策、计算能力和硬件方面的挑战和问题。为此，我们在这次峰会召集众多全球专家，并将在未来几年与Falcon Foundation继续开展这项工作。这些对话至关重要。”

稍后的发言人包括美国Cerebras Systems副总裁兼现场首席技术官Natalia Vassilieva博士、美国FuriosaAI创始人兼首席执行官June Paik博士、法国Google DeepMind研究总监Armand Joulin博士和法国Meta Paris首席Llama工程师Michal Valko博士。他们将就人工智能的开放程度、可持续人工智能计算、创建更紧凑的LLM、利用基础模型实现可信算法等问题发表演讲。

TII的Jingwei Zuo博士将介绍Falcon Mamba，这是首个状态空间语言模型，采用全新架构，于今年早些时候推出。

此次峰会的高潮是由TII领导的针对其开源人工智能愿景的小组讨论。

TII的Falcon AI LLM系列已获得全球认可。该系列始于2023年5月推出的Falcon 40B，这是阿联酋首个开源LLM。从那时起，后续的Falcon模型一直在全球开源人工智能模型中名列前茅，这一点得到了独立行业排行榜 "Hugging Face "的验证。新的Falcon模型预计将于2024年底推出。

*来源：AETOSWire

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