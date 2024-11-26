波士顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Access Advance （“Advance”） 很高兴欢迎 TCL Electronics Holding Ltd. 作为 HEVC Advance 专利池的被许可方，全球最畅销的消费电子品牌和领先技术公司之一（“TCL”）。向节目添加TCL大大扩大了电视的游泳池覆盖范围。

除了许多其他电视公司外，TCL 还加入了现有的被许可方 Samsung、LGE、Sony、Panasonic、Sharp、Vestel 和 TP Vision，作为 HEVC 电视的主要供应商。

TCL 总法律顾问 Daniel Fu 表示：“我们很高兴在 PurpleVine IP 的帮助下，与 Access Advance 的 HEVC 专利池签署一份许可。该交易有利于许可生态系统和为消费者福利开发尖端技术。”

Advance 首席执行官 Peter Moller 评论了这些公司加入专利池的重要性，并表示：“我们很高兴欢迎 TCL 加入 HEVC Advance 专利池。TCL 是电视行业的重要补充。我们希望其他仍处于观望状态的公司很快就会上线。”

关于 TCL：

TCL 使客户能够享受更多。凭借一系列屡获殊荣的电视、音频产品、移动设备和电器，TCL 将周到的设计与最新技术相结合，以提供有意义的体验而感到自豪。作为世界上最大的消费电子品牌之一，我们丰富的制造专业知识、垂直整合的供应链和最先进的面板工厂，帮助TCL为所有人提供创新。

关于 Access Advance：

Access Advance LLC 是一家独立的许可管理公司，旨在领导专利池的开发、管理和管理，以许可最重要的基于标准的视频编解码器技术的基本专利。Access Advance 为专利所有者和专利实施者提供了透明、高效的许可机制。

Access Advance 目前负责管理 HEVC Advance 专利池，用于许可 H.265/HEVC 技术必需的 25，500 多项专利，以及独立和独立的 VVC Advance 专利池，用于许可 VVC/H.266 技术的必要专利。HEVC Advance 专利池和 VVC Advance 专利池是 Access Advance 视频编解码器平台倡议的要素，通过多编解码器桥接协议，将 HEVC 和 VVC 技术无缝整合到单个贴现专利使用费结构中，适用于产品包括 HEVC 和 VVC 编解码器的合格被许可方。这种创新响应了市场对更高效的下一代池许可结构的渴望。有关更多信息，请访问 www.accessadvance.com。