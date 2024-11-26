根据@internationsorg发布的2024年《外籍人士内幕》报告，哈伊马角被评为全球最适合外籍人士“出国安居”的城市，在53个城市中排名第一。通过@HeartofRAK了解有关哈伊马角的更多信息。（照片：AETOSWire）

阿联酋哈伊马角--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 哈伊马角在成为首屈一指的生活、工作和观光目的地的道路上取得了一个里程碑，在全球最大的外籍人士网络InterNations进行的全球最佳外籍人士目的地调查中位居榜首。

在InterNations进行的作为其2024年《外籍人士内幕》(Expat Insider)报告一部分的外籍人士基本指数(Expat Essentials Index)评比中，该酋长国在53个城市中排名第一。该指数基于四个类别：管理（获得签证、与当地官僚机构打交道、开设银行账户的便利程度）；住房（住房负担能力、寻找住宿的便利性）；数字生活（在线政府服务的可用性、高速互联网）；以及语言（在不说当地语言的情况下融入当地生活的便利程度）。

这一国际认可凸显了哈伊马角为其多元化且不断增长的外籍人士社区创造卓越的生活和工作环境的承诺，这符合阿联酋最高委员会成员、哈伊马角统治者Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi殿下的愿景。

哈伊马角政府媒体办公室总干事Heba Fatani女士阁下表示：“这一成就反映了我们致力于打造一个安全、温馨、繁荣的社区，该社区能够吸引来自世界各地的人们。哈伊马角将现代化基础设施、壮观的自然环境、丰富的历史和文化以及繁荣的商业和旅游景观独特地融合在一起，使其作为希望在这里生活、工作或创业的外籍人士的顶级目的地而闻名遐迩。”

InterNations的外籍人士社区包括来自166个国家420个城市的超过540万成员。

关于哈伊马角

哈伊马角(RAK)是阿联酋七个酋长国中最北端的酋长国。它以多样化的景观（包括64公里长的海滩、沙漠和雄伟的山脉）以及可追溯到7000年前的悠久历史而闻名。哈伊马角位于欧洲、亚洲和非洲之间现代化十字路口的中心地带，使其成为企业进军阿联酋、中东和非洲市场的理想地点。宁静的海岸环境、触手可及的海滨体验和高品质的生活令这个酋长国闻名遐迩。

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*来源： AETOSWire

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