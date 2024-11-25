EH Group和NIM簽署合作備忘錄，為海運業推進零排放氫燃料電池解決方案

瑞士尼翁和阿姆斯特丹--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 以海洋工程專業知識著稱的荷蘭海事創新企業NIM與專門從事高效能氫燃料電池技術的瑞士高科技公司EH Group欣然宣布簽署一份合作備忘錄(MoU)。這項合作夥伴關係代表透過氫燃料電池傳動系統的開發和標準化，朝著推進海事領域的零排放解決方案邁出了重要一步。

合作打造零排放海事解決方案

該合作備忘錄正式確定了NIM和EH Group共同探索和實施專為海運業量身打造的氫基傳動系統的承諾。利用EH Group的燃料電池技術以及NIM在船舶系統整合方面的專業知識，該合作夥伴關係旨在打造可擴充的零排放電力解決方案，以滿足嚴格的海事標準，同時推動產業向著碳中和的目標邁進。

此次合作將著重於燃料電池系統的調整和標準化，以滿足海上船舶獨特的操作和安全要求，為可廣泛部署的潔淨、高效能源解決方案奠定基礎。

領導層引言

EH Group創辦人Mardit Matian評論道：「海事產業顛覆性脫碳的時機已經成熟，只有透過將強大的技術解決方案與深厚的產業經驗和整合能力相結合，才能達成這一目標。與NIM合作使我們能夠更有效地在各種船舶上部署船用FC系統。」

NIM策略長Marc Freriks表示：「透過這項合作夥伴關係，我們為航運業永續能源轉型的下一步奠定了堅實的基礎。透過結合EH Group的EH-Trace氫燃料電池系統和NIM的系統整合知識，我們已準備好加快推進船上電源管理應用的變革。」

對永續未來的共同承諾

這項合作夥伴關係彰顯了兩家公司對環境永續性的共同承諾，以及透過開創性解決方案為全球脫碳目標貢獻力量的決心。NIM和EH Group之間的合作符合海運產業對傳統推進系統的綠色替代品與日俱增的需求，這一運動對於達成國際氣候目標至關重要。

公司簡介

EH Group (https://www.ehgroup.ch)是瑞士氫燃料電池技術的領導者，致力於為更潔淨的能源未來推進高效能解決方案。EH Group的燃料電池提供無與倫比的功率密度、更高的系統效率和獨特的組裝製程，可從根本上降低成本。我們的目標是實現船舶和重型行動交通、大型固定電力和航空業的脫碳。

NIM (https://www.nim-bv.nl)專注于創新海洋工程，為各類船舶提供量身打造的永續推進和能源解決方案。NIM總部位於荷蘭，利用其經驗和尖端技術提供節能解決方案，以支援船舶產業向低碳未來轉換。

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