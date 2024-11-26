Elida Beauty利用Kinaxis為其供應鏈提供成功條件

安大略省渥太華--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 知名美妝和個人護理產品經銷商Elida Beauty已選擇端對端供應鏈協調領域的全球領導者Kinaxis® (TSX:KXS)，透過基礎規劃功能實現供應鏈營運現代化。

身為一些全球最知名的個人護理品牌（包括Q-Tips、Bedhead和Timotei）的經銷商，Elida Beauty正在尋求實施新系統，重點是提高客戶滿意度。Elida Beauty將為需求規劃、供應規劃以及銷售和營運規劃開發一個新的架構，從而更好地做出決策並與供應商合作。

全球專業服務和解決方案公司、值得信賴的Kinaxis合作夥伴Genpact將在Kinaxis Maestro™平台的成功實施和最佳化方面扮演關鍵角色。利用其在供應鏈轉型和數位創新方面的深厚專業知識，Genpact將對平台進行客製化以滿足Elida Beauty的獨特需求，從而縮短價值實現時間。規模化實施將為需求和供應規劃奠定堅實的基礎，並結合業界領先的機器學習和自動化功能。

Elida Beauty供應鏈、研發和IT長Nilendu Sarkar表示：「我們很高興能夠利用Maestro開箱即用的雲端功能。有了Maestro，我們將能夠改善與合約製造商的合作，並全面監督整個供應鏈，以確保服務水準始終高於競爭對手。」

Kinaxis商業營運總裁Mark Morgan表示：「身處快速發展且競爭激烈的產業，美妝和個人護理品牌需要具備敏捷性和遠見來滿足不斷變化的消費者需求。我們很高興能與Elida Beauty合作，協助他們度過這個令人振奮的轉型時期，並且我們很驕傲能夠支援他們為卓越營運設定新基準。」

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關於Kinaxis

Kinaxis是現代供應鏈協調領域的全球領導者，為複雜的全球供應鏈提供技術，並為管理供應鏈的人員提供支援，從而造福於人類。我們強大的人工智慧供應鏈協調平台 Maestro™ 結合專有技術和方法，為整個供應鏈提供全面的透明度和靈活性，涵蓋從多年策略規劃到最後一哩路交付的方方面面。我們深受全球知名品牌的信賴，可提供因應當今動盪和混亂局面所需的靈活性和可預測性。如欲查閱更多新聞和資訊，請造訪 kinaxis.com 或在 LinkedIn 上關注我們。

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