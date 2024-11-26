Elida Beauty利用Kinaxis为其供应链提供成功条件

安大略省渥太华--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 知名美容和个人护理产品分销商Elida Beauty已选择端到端供应链协调领域的全球领导者Kinaxis® (TSX:KXS)，通过基础规划功能实现供应链运营现代化。

作为一些全球最知名的个人护理品牌（包括Q-Tips、Bedhead和Timotei）的经销商，Elida Beauty正在寻求实施新系统，重点是提高客户满意度。Elida Beauty将为需求规划、供应规划以及销售和运营规划开发一个新的框架，从而更好地做出决策并与供应商合作。

全球专业服务和解决方案公司、值得信赖的Kinaxis合作伙伴Genpact将在成功实施和优化Kinaxis Maestro™平台方面发挥关键作用。利用其在供应链转型和数字创新方面的深厚专业知识，Genpact将对平台进行定制以满足Elida Beauty的独特需求，从而缩短价值实现时间。规模化实施将为需求和供应规划奠定坚实的基础，并结合行业领先的机器学习和自动化功能。

Elida Beauty首席供应链、研发和IT官Nilendu Sarkar表示：“我们很高兴能够利用Maestro开箱即用的云功能。有了Maestro，我们将能够改善与合同制造商的合作，并全面监督整个供应链，以确保服务水平始终高于竞争对手。”

Kinaxis商业运营总裁Mark Morgan表示：“身处快速发展且竞争激烈的行业，美容和个人护理品牌需要具备敏捷性和远见来满足不断变化的消费者需求。我们很高兴能与Elida Beauty合作，帮助他们度过这个激动人心的转型时期，并且我们很自豪能够支持他们为卓越运营设定新标准。”

如需了解有关Kinaxis及其供应链管理解决方案的更多信息，请访问Kinaxis.com。

关于Kinaxis

Kinaxis是现代供应链协调领域的全球领导者，为复杂的全球供应链提供技术，并为管理供应链的人员提供支持，从而造福于人类。我们强大的人工智能供应链协调平台 Maestro™ 结合专有技术和方法，为整个供应链提供全面的透明度和灵活性，涵盖从多年战略规划到最后一英里交付的方方面面。我们深受全球知名品牌的信赖，可提供应对当今动荡和混乱局面所需的灵活性和可预测性。如需获取更多资讯和信息，请访问 kinaxis.com 或在 LinkedIn 上关注我们。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。