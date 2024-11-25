EH Group和NIM签署谅解备忘录，为海运业推进零排放氢燃料电池解决方案

瑞士尼翁和阿姆斯特丹--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 以海洋工程专业知识著称的荷兰海事创新企业NIM与专门从事高性能氢燃料电池技术的瑞士高科技公司EH Group欣然宣布签署一份谅解备忘录(MoU)。这项合作伙伴关系标志着通过氢燃料电池传动系统的开发和标准化，朝着推进海事领域的零排放解决方案迈出了重要一步。

合作打造零排放海事解决方案

该谅解备忘录正式确定了NIM和EH Group共同探索和实施专为海运业量身定制的氢基传动系统的承诺。利用EH Group的燃料电池技术以及NIM在船舶系统集成方面的专业知识，该合作伙伴关系旨在打造可扩展的零排放电力解决方案，以满足严格的海事标准，同时推动行业向着碳中和的目标迈进。

此次合作将侧重于燃料电池系统的调整和标准化，以满足海上船舶独特的操作和安全要求，为可广泛部署的清洁、高效能源解决方案铺平道路。

领导层引言

EH Group创始人Mardit Matian评论道：“海事行业颠覆性脱碳的时机已经成熟，只有通过将强大的技术解决方案与深厚的行业经验和整合能力相结合，才能实现这一目标。与NIM合作使我们能够更有效地在各种船舶上部署船用FC系统。”

NIM首席战略官Marc Freriks表示：“通过这项合作伙伴关系，我们为航运业可持续能源转型的下一步奠定了坚实的基础。通过结合EH Group的EH-Trace氢燃料电池系统和NIM的系统集成知识，我们已准备好加快推进船上电源管理应用的变革。”

对可持续未来的共同承诺

这项合作伙伴关系凸显了两家公司对环境可持续性的共同承诺，以及通过开创性解决方案为全球脱碳目标做出贡献的决心。NIM和EH Group之间的合作符合海运行业对传统推进系统的绿色替代品日益增长的需求，这一运动对于实现国际气候目标至关重要。

公司简介

EH Group (https://www.ehgroup.ch)是瑞士氢燃料电池技术的领导者，致力于为更清洁的能源未来推进高性能解决方案。EH Group的燃料电池提供无与伦比的功率密度、更高的系统效率和独特的组装工艺，可从根本上降低成本。我们的目标是实现船舶和重型移动交通、大型固定电力和航空业的脱碳。

NIM (https://www.nim-bv.nl)专注于创新海洋工程，为各类船舶提供量身定制的可持续推进和能源解决方案。NIM总部位于荷兰，利用其经验和尖端技术提供节能解决方案，以支持船舶行业向低碳未来过渡。

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