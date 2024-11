A AM Best Afirma Classificações de Crédito da Junto Resseguros S.A. e Junto Seguros S.A.

CIDADE DO MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--AM Best afirmou o Financial Strength Rating (FSR) de A- (Excelente) e os Long-Term Issuer Credit Ratings (ICR de Longo Prazo) de “a-” (Excelente) da Junto Resseguros S.A. (Junto Re) e Junto Seguros S.A. (Junto Seg) (coletivamente denominadas Junto). As perspectivas das Classificações de Crédito (ratings) são positivas. Ambas as empresas estão domiciliadas no Brasil.

Os ratings refletem a solidez do balanço patrimonial da Junto, o qual a AM Best avalia no nível mais forte, bem como seu desempenho operacional adequado, perfil empresarial neutro e gestão de risco empresarial (ERM) apropriada.

As perspectivas positivas refletem a expectativa da AM Best de que a Junto manterá seu desempenho operacional lucrativo no médio prazo, contribuindo para o crescimento de capital, que é necessário para apoiar uma carteira de negócios em expansão, ao mesmo tempo em que a The Travellers Companies, Inc. mantém seu apoio contínuo à empresa.

A Junto Re é classificada como resseguradora local no Brasil e opera principalmente como resseguradora cativa da Junto Seg, uma organização que oferece fianças diretamente há mais de duas décadas. A Junto Seg é a empresa de mercado do grupo e a líder em prestação de serviços de fiança no Brasil. As empresas se beneficiam operacionalmente de seu acionista minoritário, a Travelers Brazil Acquisition LLC (com participação de 49,5%), que é propriedade da The Travellers Companies, Inc. Esses benefícios incluem colaboração em ERM, desenvolvimento de funcionários, colocação de retrocessão, gestão de sinistros, desenvolvimento de negócios e outras funções operacionais. Após um grande retorno do pagamento excedente de capital feito às empresas controladoras, a Junto continua a manter uma modesta alavancagem de subscrição e fortes métricas de liquidez, com um programa abrangente de retrocessão que fornece capacidade adicional e reduz a exposição geral da empresa. A Junto está bem posicionada para se beneficiar das oportunidades de crescimento no segmento, como os performance bonds.

Contrabalançando parcialmente esses fatores de rating positivos está o risco de concentração da Junto como subscritora de fianças com concentração de negócios em um único país. Como resultado, embora não seja provável, alterações regulamentares restritivas poderão prejudicar a capacidade da Junto de executar a sua estratégia. O plano da Junto para mitigar esse risco inclui a expansão em linhas de negócios relacionadas em um dos maiores mercados de América Latina.

Os resultados adequados do desempenho operacional da empresa formaram uma melhoria consistente em sua lucratividade nos últimos cinco anos em suas contas técnicas e não técnicas, apoiadas pela adequação de capital nos níveis mais fortes. O ambiente de altas taxas de juros no Brasil ajudou a Junto a aumentar sua receita financeira e melhorar seu retorno sobre o patrimônio líquido.

O mercado de (res)seguros de fianças do Brasil continua altamente competitivo, com (res)seguradoras nacionais e globais disputando participação de mercado. Com a persistente volatilidade económica do Brasil e com um crescimento futuro significativo ainda incerto, as empresas continuam a procurar a expansão internacional, ao mesmo tempo que se mantêm atentas às oportunidades no mercado de (res)seguros. As fianças têm sido um dos segmentos que mais crescem no setor de (res)seguros no Brasil.

Ações de rating positivas poderão ocorrer se a Junto continua a ter um desempenho operacional lucrativo em suas contas técnicas e não técnicas, ao mesmo tempo em que mantém fortes índices de subscrição. Ações de rating negativas poderão ocorrer se mudanças no ambiente de negócios prejudicarem a capacidade da Junto de implementar sua estratégia, afetando negativamente seu perfil de negócios. Além disso, um fator que poderia levar a uma ação de rating negativa é a volatilidade nas condições macroeconômicas do Brasil, o que poderia contribuir para uma deterioração do desempenho operacional da empresa.

