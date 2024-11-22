Pallion Group通过Boomi将韧性和客户体验融入动态的黄金和珠宝业务

六家澳大利亚贵金属和珠宝品牌的集团通过可靠的连接和数据可见性加强客户体验，为生成式人工智能奠定基础。

Pallion Group通过Boomi将韧性和客户体验融入动态的黄金和珠宝业务(图示：美国商业资讯)

悉尼--()--(美国商业资讯)-- Boomi™，智能集成和自动化领导者，今日宣布澳大利亚贵金属和珠宝公司Pallion Group已通过Boomi企业平台加强了其品牌的韧性和客户体验(CX)，并为其数据战略奠定了生成式人工智能的基础。

Pallion集团总部位于悉尼，由六个品牌组成，这些品牌在澳大利亚、中国香港和大陆为组织和个人提供黄金、白银和定制珠宝的采购、制造、分销、销售和安全存储服务。该公司实施了Boomi的集成平台即服务(iPaaS)，来简化和改进其技术系统之间的连接，并建立对高度敏感的财务、商业和产品供应链数据的可见性。

Pallion Group的集团首席信息官(CIO) Simon Smith说：“Pallion提供高价值的贵金属和珠宝，这些产品的价格波动迅速，且需要遵循严格的合规要求。毕竟，我们处理的是个人和公司的资金，包括银行、养老基金和大型零售商，这意味着我们需要确保系统之间一致的正常运行时间，使数据实时流动。同时让我们的团队可以在一个屏幕上综合查看客户信息。Boomi通过提供一个干净的枢纽辐射型集成框架，连接关键业务平台并集中数据，从而支持我们的数据战略。”

根据Smith的说法，Pallion于2024年2月实施了Boomi企业平台，以支持其数字化转型的基础，并取代数百个过时的点对点集成的“意大利面式”混乱局面。该公司已将Boomi平台用于连接Pallion的Microsoft Dynamics 365企业资源计划(ERP)堆栈及其财务和人力资源(HR)系统，并确认随着其数字化转型策略的推进，iPaaS的使用将逐步扩大。与此同时，Pallion系统摄取的数据已经集中到Boomi DataHub。

“Boomi营造了一个我们信任的环境，能够安全地将数据传输到正确的人和地方，且没有停机时间，也就是从生产运营到客户购买贵金属和珠宝的网站，”Smith说道。“这提升了客户体验，因为买家和我们的团队看到的信息始终准确。如果出现任何问题，Boomi的集成模型使我们能够快速定位并解决问题。以前需要几天才能完成的过程现在只需几小时。”

Pallion还看到了显著的生产力提升，因为Boomi帮助公司节省了大量原本用于维护和修复点对点集成的时间。

此外，Smith表示，Boomi企业平台充当了一个“抽象层”，确保新的技术投资能够快速无缝地集成到公司集团中，数据通过Boomi DataHub随时可用。这将在Pallion的战略路线图中发挥关键作用。公司计划引入生成式人工智能，使员工能够使用自然语言查询公司的数据，最终实现加速内部流程和客户服务。

Boomi亚太及日本地区首席技术官David Irecki表示：“Pallion Group服务于一些最知名的零售品牌，从Tiffany & Co到Michael Hill珠宝，以及澳大利亚的金融机构和公民。他们甚至参与制作了墨尔本杯和澳大利亚网球公开赛奖杯，以及伊丽莎白二世女王的加冕马车。其客户在做出重大购买决定时期望获得无缝的体验。Boomi帮助Pallion在其品牌之间建立了可靠和有弹性的技术环境，优化了客户体验，同时支持该集团所遵守的严格合规义务。”

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智能集成和自动化领域的领导者Boomi帮助全球企业自动化和简化关键流程，从而更快地实现业务成果。Boomi企业平台利用先进的人工智能功能无缝连接各系统，并借助单一全面解决方案，通过API管理、集成、数据管理和人工智能协调来管理数据流。Boomi在全球拥有超过2万家公司的客户群，并拥有由800多家合作伙伴组成的快速扩张的网络，正在彻底改变各种规模企业实现业务敏捷性和卓越运营的方式。如需了解更多信息，请访问 boomi.com

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Jasmine Ee
亚太及日本地区影响力人物关系主管
jasmine.ee@boomi.com

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