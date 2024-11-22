Pallion Group通过Boomi将韧性和客户体验融入动态的黄金和珠宝业务

悉尼--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Boomi™，智能集成和自动化领导者，今日宣布澳大利亚贵金属和珠宝公司Pallion Group已通过Boomi企业平台加强了其品牌的韧性和客户体验(CX)，并为其数据战略奠定了生成式人工智能的基础。

Pallion集团总部位于悉尼，由六个品牌组成，这些品牌在澳大利亚、中国香港和大陆为组织和个人提供黄金、白银和定制珠宝的采购、制造、分销、销售和安全存储服务。该公司实施了Boomi的集成平台即服务(iPaaS)，来简化和改进其技术系统之间的连接，并建立对高度敏感的财务、商业和产品供应链数据的可见性。

Pallion Group的集团首席信息官(CIO) Simon Smith说：“Pallion提供高价值的贵金属和珠宝，这些产品的价格波动迅速，且需要遵循严格的合规要求。毕竟，我们处理的是个人和公司的资金，包括银行、养老基金和大型零售商，这意味着我们需要确保系统之间一致的正常运行时间，使数据实时流动。同时让我们的团队可以在一个屏幕上综合查看客户信息。Boomi通过提供一个干净的枢纽辐射型集成框架，连接关键业务平台并集中数据，从而支持我们的数据战略。”

根据Smith的说法，Pallion于2024年2月实施了Boomi企业平台，以支持其数字化转型的基础，并取代数百个过时的点对点集成的“意大利面式”混乱局面。该公司已将Boomi平台用于连接Pallion的Microsoft Dynamics 365企业资源计划(ERP)堆栈及其财务和人力资源(HR)系统，并确认随着其数字化转型策略的推进，iPaaS的使用将逐步扩大。与此同时，Pallion系统摄取的数据已经集中到Boomi DataHub。

“Boomi营造了一个我们信任的环境，能够安全地将数据传输到正确的人和地方，且没有停机时间，也就是从生产运营到客户购买贵金属和珠宝的网站，”Smith说道。“这提升了客户体验，因为买家和我们的团队看到的信息始终准确。如果出现任何问题，Boomi的集成模型使我们能够快速定位并解决问题。以前需要几天才能完成的过程现在只需几小时。”

Pallion还看到了显著的生产力提升，因为Boomi帮助公司节省了大量原本用于维护和修复点对点集成的时间。

此外，Smith表示，Boomi企业平台充当了一个“抽象层”，确保新的技术投资能够快速无缝地集成到公司集团中，数据通过Boomi DataHub随时可用。这将在Pallion的战略路线图中发挥关键作用。公司计划引入生成式人工智能，使员工能够使用自然语言查询公司的数据，最终实现加速内部流程和客户服务。

Boomi亚太及日本地区首席技术官David Irecki表示：“Pallion Group服务于一些最知名的零售品牌，从Tiffany & Co到Michael Hill珠宝，以及澳大利亚的金融机构和公民。他们甚至参与制作了墨尔本杯和澳大利亚网球公开赛奖杯，以及伊丽莎白二世女王的加冕马车。其客户在做出重大购买决定时期望获得无缝的体验。Boomi帮助Pallion在其品牌之间建立了可靠和有弹性的技术环境，优化了客户体验，同时支持该集团所遵守的严格合规义务。”

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