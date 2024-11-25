FIFA 宣布與 Rock-it Cargo 簽署數年協議，成為 FIFA World Cup 26™ 的官方物流供應商。

GCL 總裁兼首席執行官 Daniel Rosenthal（左）和 FIFA 秘書長 Mattias Grafström（右）啟動了一項為期多年的協議，讓 Rock-it Cargo 成為 FIFA World Cup 26™ 的官方物流供應商（照片來源：FIFA）。

GCL 總裁兼首席執行官 Daniel Rosenthal（左）和 FIFA 秘書長 Mattias Grafström（右）啟動了一項為期多年的協議，讓 Rock-it Cargo 成為 FIFA World Cup 26™ 的官方物流供應商（照片來源：FIFA）。

洛杉磯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- FIFA 已選擇 Rock-it Cargo 作為 FIFA World Cup 26™ 的官方物流供應商，該賽事將在加拿大、墨西哥和美國的 16 個主辦城市進行，時間為 2026 年 6 月 11 日至 7 月 19 日，這將是一次開創性的賽事。

Rock-it Cargo 將協助 FIFA 創造歷史，提供多年的規劃、管理和賽事物流服務，因為 FIFA World Cup™ 將擴展至 48 支球隊和 104 場比賽，涵蓋三個國家和 16 個主辦城市。

在一個高度競爭的提案請求流程中獲選，Rock-it Cargo 展示了在規劃和執行全球最複雜和最高端的體育與娛樂活動的物流服務方面的卓越經驗。

FIFA 秘書長 Mattias Grafström 說：「在 Rock-it Cargo 身上，我們找到了最合適的合作夥伴，可以信任他們提供有關這屆有史以來最大 FIFA World Cup的關鍵物流服務。我們對 Rock-it Cargo 的經驗和對細節的關注、團隊合作及致力於卓越運營的熱情深感印象。他們的全球模式與我們對本屆賽事的廣泛雄心完美契合。」

作為FIFA World Cup 26的官方物流供應商，Rock-it Cargo 將提供規劃、管理和賽事物流服務，包括關於海關和國際貨運、倉儲和配送運作、國際廣播中心的現場場地運營以及球隊設備的運作。

這項為期多年的夥伴關係將在 2025 年啟動，Rock-it Cargo 將提供針對明年 6 月和 7 月在 11 個不同城市的 12 個體育場舉行的新的FIFA Club World Cup™ 的特定服務。該夥伴關係的範圍將在一年後擴展，涵蓋 FIFA World Cup的更廣泛服務，Rock-it Cargo 也將作為這個開創性全球賽事的賽事支持者。

GCL 及 Rock-it Cargo 的母公司總裁兼首席執行官 Daniel Rosenthal 說：「我們深感榮幸被 FIFA 選中，支持策劃和執行有史以來最大的 FIFA World Cup。近 50 年來，我們的團隊一直得到全球最大藝術家和北美體育聯盟的信任，通過周密的規劃、應急管理和卓越的賽事協調來提供非凡的體驗。我們期待在 FIFA World Cup 26的體育場和主辦城市中運用我們的經驗，幫助成功執行為期 39 天的賽事。」

除了與 FIFA 的直接關係外，Rock-it Cargo 作為 FIFA 官方物流供應商的地位——結合其深厚的北美運營和海關經驗、集中倉儲基礎設施及最後一公里的業務所有權——將使其能為 FIFA 的合作夥伴、供應商、廣播公司及其他利益相關者提供更高效和可持續的物流服務。

關於 Rock-it Cargo

Rock-it Cargo 是全球在非凡體驗物流領域的領導者。音樂、體育、活動、電視和電影界最大的名字都與 Rock-it Cargo 合作，通過定制的貨運服務將他們雄心勃勃的願景帶入現實。該公司始於 1978 年，最初服務於 Led Zeppelin，通過包括多式聯運貨運、活動物流規劃以及定制倉儲和配送解決方案在內的一系列端到端服務來管理全球物流。Rock-it Cargo 是一Global Critical Logistics（GCL）公司，在全球兩個廣泛的物流和項目管理領域中是市場領導者：現場活動，涵蓋現場音樂、體育和廣播、電影和電視以及體驗活動和展覽；以及奢侈品，通過 Dietl 和 CARS 品牌專注於美術、汽車和時尚。GCL 利用其無與倫比的全球網絡，在 18 個國家擁有 60 個辦事處，每年在 115 多個國家執行 10,000 個項目。

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