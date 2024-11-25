FIFA宣布Rock-it Cargo成为FIFA World Cup 26™官方物流供应商并与其签订多年协议

洛杉矶--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- FIFA已选择Global Critical Logistics (GCL)公司Rock-it Cargo担任FIFA World Cup 26™官方物流供应商，本届具有颠覆性意义的赛事将于2026年6月11日至7月19日在加拿大、墨西哥和美国的16个主办城市举行。

Rock-it Cargo将帮助FIFA创造历史，为FIFA提供多年期规划、管理和赛事物流服务，2026年的FIFA World Cup™将扩大到48支球队和104场比赛，横跨3个国家和16个主办城市。

Rock-it Cargo在竞争激烈的招标过程中脱颖而出，该公司在为全球最复杂、最引人注目的体育和娱乐活动规划和提供活动物流服务方面拥有丰富的经验。

FIFA秘书长Mattias Grafström表示，“ 在Rock-it Cargo，我们找到了完美的合作伙伴，为有史以来规模最大的FIFA World Cup提供重要的物流服务。Rock-it Cargo拥有丰富的经验，注重细节，开展团队合作，并充满热情地提供卓越运营服务，这些给我们留下了深刻印象。他们的全球运营模式与我们对该赛事的众多宏远目标不谋而合。”

作为FIFA World Cup 26的官方物流供应商，Rock-it Cargo将提供规划、管理和赛事物流服务，包括海关和国际货运代理、仓储和配送业务、国际广播中心的现场场地业务和球队设备业务。

此多年合作关系将于2025年开始，Rock-it Cargo将为明年6月和7月在11个不同城市的12个体育场举办的新一届FIFA Club World Cup™提供精选服务。该合作关系的范围还将扩大，包括为一年后的FIFA World Cup提供更广泛的服务。Rock-it Cargo还将成为这项重大全球赛事的赛事支持方。

Rock-it Cargo母公司GCL总裁兼首席执行官Daniel Rosenthal表示，“ 我们非常荣幸被FIFA选中，为有史以来规模最大的FIFA World Cup的规划和交付提供支持。近50年来，我们的团队一直深受全球最大的艺术家和北美体育联赛的信任，通过广泛的规划、应急管理和出色的活动协调交付非凡体验。我们期待利用我们在FIFA World Cup 26的球场和主办城市的经验，为成功举办本次为期39天的赛事贡献力量。”

除了与FIFA建立直接关系外，Rock-it Cargo作为FIFA官方物流供应商的地位，加上其深厚的北美运营和海关经验、集中式仓储基础设施和送货上门服务，将确保为FIFA的合作伙伴、供应商、广播公司和其他利益相关方提供更高效、更可持续的物流服务。

关于Rock-it Cargo

Rock-it Cargo是实现非凡体验物流服务的全球领先企业。音乐、体育、活动、电视和电影界的大牌都与Rock-it Cargo合作，通过定制货运服务帮助他们实现雄心壮志。公司于1978年开始为Led Zeppelin提供服务，通过端到端服务管理全球物流，包括多模式联运、活动物流规划以及定制存储和配送解决方案。Rock-It Cargo是Global Critical Logistics (GCL)旗下公司，GCL是全球两大物流和项目管理领域的市场领导者：现场活动——包括现场音乐、体育和广播、电影和电视以及体验式活动和展览；奢侈品——通过Dietl和CARS品牌专注于艺术品、汽车和时装业务。GCL拥有无与伦比的全球网络，在18个国家设有60个办事处，每年在超过115个国家开展10,000个项目。

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