Pallion Group透過Boomi將韌性和客戶體驗融入動態的黃金和珠寶業務

雪梨--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 智慧整合與自動化領導廠商Boomi™今日宣布澳洲貴金屬和珠寶公司Pallion Group已通過Boomi企業平台加強了其品牌的韌性和客戶體驗(CX)，並為其資料戰略奠定了生成式人工智慧的基礎。

Pallion集團總部位於悉尼，由六個品牌組成，這些品牌在澳洲、中國香港和中國大陸為組織和個人提供黃金、白銀和定制珠寶的採購、製造、分銷、銷售和安全存儲服務。該公司實施了Boomi的集成平台即服務(iPaaS)，來簡化和改進其技術系統之間的連接，並建立對高度敏感的財務、商業和產品供應鏈資料的可視性。

Pallion Group的集團資訊長(CIO) Simon Smith表示：「Pallion提供高價值的貴金屬和珠寶，這些產品的價格波動迅速，且需要遵循嚴格的合規要求。畢竟，我們處理的是個人和公司的資金，包括銀行、養老基金和大型零售商，這意味著我們需要確保系統之間一致的正常執行時間，使資料即時流動。同時讓我們的團隊可以在一個螢幕上綜合查看客戶資訊。Boomi通過提供一個乾淨的樞紐輻射型集成框架，連接關鍵業務平臺並集中資料，從而支援我們的資料戰略。」

根據Smith的說法，Pallion於2024年2月實施了Boomi企業平台，以支持其數位化轉型的基礎，並取代數百個過時的點對點集成的「義大利面式」混亂局面。該公司已將Boomi平台用於連接Pallion的Microsoft Dynamics 365企業資源計畫(ERP)堆疊及其財務和人力資源(HR)系統，並確認隨著其數位化轉型策略的推進，iPaaS的使用將逐步擴大。與此同時，Pallion系統攝取的資料已經集中到Boomi DataHub。

Smith說：「Boomi營造了一個我們信任的環境，能夠安全地將資料傳輸到正確的人和地方，且沒有停機時間，也就是從生產運營到客戶購買貴金屬和珠寶的網站。這提升了客戶體驗，因為買家和我們的團隊看到的資訊始終準確。如果出現任何問題，Boomi的集成模型使我們能夠快速定位並解決問題。以前需要幾天才能完成的過程現在只需幾小時。」

Pallion還看到了顯著的生產力提升，因為Boomi幫助公司節省了大量原本用於維護和修復點對點集成的時間。

此外，Smith表示，Boomi企業平台充當了一個「抽象層」，確保新的技術投資能夠快速無縫地集成到公司集團中，資料通過Boomi DataHub隨時可用。這將在Pallion的戰略路線圖中發揮關鍵作用。公司計畫引入生成式人工智慧，使員工能夠使用自然語言查詢公司的資料，最終實現加速內部流程和客戶服務。

Boomi亞太區與日本技術長David Irecki表示：「Pallion Group服務于一些最知名的零售品牌，從Tiffany & Co到Michael Hill珠寶，以及澳洲的金融機構和公民。他們甚至參與制作了墨爾本杯和澳洲網球公開賽獎盃，以及伊莉莎白二世女王的加冕馬車。其客戶在做出重大購買決定時期望獲得無縫的體驗。Boomi幫助Pallion在其品牌之間建立了可靠和有彈性的技術環境，優化了客戶體驗，同時支援該集團所遵守的嚴格合規義務。」

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