Pallion Group透過Boomi將韌性和客戶體驗融入動態的黃金和珠寶業務

六家澳洲貴金屬和珠寶品牌的集團透過可靠的連接和資料可視性加強客戶體驗，為生成式人工智慧奠定基礎。

Pallion Group透過Boomi將韌性和客戶體驗融入動態的黃金和珠寶業務（圖像：美國商業資訊）

雪梨--()--(美國商業資訊)-- 智慧整合與自動化領導廠商Boomi™今日宣布澳洲貴金屬和珠寶公司Pallion Group已通過Boomi企業平台加強了其品牌的韌性和客戶體驗(CX)，並為其資料戰略奠定了生成式人工智慧的基礎。

Pallion集團總部位於悉尼，由六個品牌組成，這些品牌在澳洲、中國香港和中國大陸為組織和個人提供黃金、白銀和定制珠寶的採購、製造、分銷、銷售和安全存儲服務。該公司實施了Boomi的集成平台即服務(iPaaS)，來簡化和改進其技術系統之間的連接，並建立對高度敏感的財務、商業和產品供應鏈資料的可視性。

Pallion Group的集團資訊長(CIO) Simon Smith表示：「Pallion提供高價值的貴金屬和珠寶，這些產品的價格波動迅速，且需要遵循嚴格的合規要求。畢竟，我們處理的是個人和公司的資金，包括銀行、養老基金和大型零售商，這意味著我們需要確保系統之間一致的正常執行時間，使資料即時流動。同時讓我們的團隊可以在一個螢幕上綜合查看客戶資訊。Boomi通過提供一個乾淨的樞紐輻射型集成框架，連接關鍵業務平臺並集中資料，從而支援我們的資料戰略。」

根據Smith的說法，Pallion於2024年2月實施了Boomi企業平台，以支持其數位化轉型的基礎，並取代數百個過時的點對點集成的「義大利面式」混亂局面。該公司已將Boomi平台用於連接Pallion的Microsoft Dynamics 365企業資源計畫(ERP)堆疊及其財務和人力資源(HR)系統，並確認隨著其數位化轉型策略的推進，iPaaS的使用將逐步擴大。與此同時，Pallion系統攝取的資料已經集中到Boomi DataHub。

Smith說：「Boomi營造了一個我們信任的環境，能夠安全地將資料傳輸到正確的人和地方，且沒有停機時間，也就是從生產運營到客戶購買貴金屬和珠寶的網站。這提升了客戶體驗，因為買家和我們的團隊看到的資訊始終準確。如果出現任何問題，Boomi的集成模型使我們能夠快速定位並解決問題。以前需要幾天才能完成的過程現在只需幾小時。」

Pallion還看到了顯著的生產力提升，因為Boomi幫助公司節省了大量原本用於維護和修復點對點集成的時間。

此外，Smith表示，Boomi企業平台充當了一個「抽象層」，確保新的技術投資能夠快速無縫地集成到公司集團中，資料通過Boomi DataHub隨時可用。這將在Pallion的戰略路線圖中發揮關鍵作用。公司計畫引入生成式人工智慧，使員工能夠使用自然語言查詢公司的資料，最終實現加速內部流程和客戶服務。

Boomi亞太區與日本技術長David Irecki表示：「Pallion Group服務于一些最知名的零售品牌，從Tiffany & Co到Michael Hill珠寶，以及澳洲的金融機構和公民。他們甚至參與制作了墨爾本杯和澳洲網球公開賽獎盃，以及伊莉莎白二世女王的加冕馬車。其客戶在做出重大購買決定時期望獲得無縫的體驗。Boomi幫助Pallion在其品牌之間建立了可靠和有彈性的技術環境，優化了客戶體驗，同時支援該集團所遵守的嚴格合規義務。」

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智慧整合和自動化領域的領導者Boomi協助全球企業自動化和簡化關鍵流程，從而更快地實現業務成果。Boomi企業平台利用先進的人工智慧功能順暢連接各系統，並借助單一全面解決方案，透過API管理、整合、資料管理和人工智慧協調來管理資料流程。Boomi在全球擁有超過2萬家公司的客戶群，並擁有由800多家合作夥伴組成的快速擴張的網路，正在徹底改變各種規模企業實現業務敏捷性和卓越營運的方式。如欲瞭解更多資訊，請造訪 boomi.com

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媒體：
Jasmine Ee
亞太區與日本影響者關係主管
jasmine.ee@boomi.com

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