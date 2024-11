Uniphore et Konecta unissent leurs forces pour promouvoir l'IA au service de l'expérience client et de la transformation numérique

Umesh Sachdev, CEO and Co-founder of Uniphore

Umesh Sachdev, CEO and Co-founder of Uniphore

PALO ALTO, Californie et MADRID--(BUSINESS WIRE)--Uniphore, un chef de file mondial de l'IA avec la seule architecture d'IA d'entreprise de bout en bout qui fournit des solutions inégalées axées sur le client, ainsi que Konecta, un leader mondial de l'expérience client (CX) et des services numériques, annoncent aujourd'hui une alliance stratégique qui créera et accélérera une véritable valeur basée sur l'IA dans le monde entier. Il s'agit d'une première importante dans l'évolution de l'IA d'entreprise avec deux leaders qui se réunissent pour fournir un retour sur investissement réel grâce à des solutions évolutives à des centaines de grands clients mondiaux.

Les entreprises mondiales bénéficieront des atouts combinés des solutions d’IA de qualité professionnelle d’Uniphore et de l’expertise de Konecta en matière de transformation commerciale. En fusionnant l'IA avancée avec l'excellence opérationnelle, cette collaboration remodèlera la prestation de services à la clientèle, générant des informations exploitables qui créent une valeur concrète. Les clients peuvent s'attendre à un meilleur retour sur investissement grâce à des scores NPS améliorés, à des temps de résolution raccourcis et à des coûts opérationnels réduits, ce qui leur permet d'atteindre une plus grande efficacité et un engagement client pertinente.

« Le partenariat entre Uniphore et Konecta est important car c’est la première fois que la pile d’IA d’entreprise de bout en bout d’Uniphore s’associe à l’expertise de Konecta en matière de conseil et de domaine. Ensemble, ils alimenteront la transformation numérique en utilisant l’IA générative dont la plupart des entreprises du monde entier ont besoin », déclare Umesh Sachdev, CEO et cofondateur d’Uniphore. « Je ne pourrais pas être plus enthousiaste à l’idée de travailler aux côtés d’une entreprise aussi avant-gardiste et axée sur les résultats. »

Ce partenariat marque une étape cruciale dans le parcours de Konecta pour devenir un fournisseur de services d’IA générative de premier plan, combinant son modèle hybride d’agents humains et virtuels afin de fournir des solutions innovantes aux clients. En intégrant la technologie d’IA de pointe d’Uniphore, Konecta renforcera son offre de services avec des interactions hyper-personnalisées alimentées par des outils de détection des émotions et d’analyse des sentiments en temps réel qui s’adaptent dynamiquement aux besoins des clients. Cette alliance puissante positionne Konecta à l'avant-garde de l'automatisation CX, permettant à l'entreprise d'établir de nouvelles normes en matière d'expérience client axée sur l'IA.

« Notre partenariat avec Uniphore représente une avancée significative dans notre engagement à apporter à nos clients une transformation fondée sur l’IA », a déclaré Nourdine Bihmane, CEO, Konecta. « En combinant la technologie d’IA de pointe d’Uniphore avec l’expertise opérationnelle de Konecta, nous fournirons un service, une efficacité opérationnelle et une innovation inégalés. Nous sommes impatients de voir comment cette alliance aidera nos clients à atteindre de nouveaux niveaux de réussite grâce à un engagement client fondé sur l’IA. »

Dans le cadre de cette alliance, Konecta et Uniphore poursuivront une stratégie conjointe de mise sur le marché avec l'ambition de générer 500 millions de dollars de revenus au cours des cinq prochaines années, en mettant l'accent sur la disruption du marché américain et britannique. Pour atteindre cet objectif, Konecta sera le partenaire privilégié d’Uniphore en matière de services professionnels à l’échelle mondiale, déployant et intégrant la U-Platform d’Uniphore, qui comprend les solutions U-Assist, U-Analyze et U-Self Serve pour le compte d’Uniphore.

Grâce à cette alliance, Konecta et Uniphore vont codévelopper des solutions spécialisées d'IA générative. En s’appuyant sur la nouvelle solution de connaissance en tant que service d’Uniphore, X-Stream, Konecta créera des petits modèles de langage (SLM) exclusifs et spécifiques à l’industrie pour relever les défis uniques de l’industrie avec une précision et une adaptabilité inégalées. Dans le cadre de cet effort, le copilote basé sur l’IA générative de Konecta, qui prend en charge 12 langues, sera déployé dans ses centres de contact, ce qui permettra aux agents de bénéficier d’un soutien en temps réel et contextualisé. Cette capacité, qui existe déjà avec plusieurs des principaux clients de Konecta, s’étendra pour servir la majorité des clients au cours des 12 prochains mois, positionnant Konecta comme un leader dans la fourniture de solutions d’IA spécifiques à l’industrie avec rapidité et précision.

Konecta anticipe que cette alliance aura un impact immédiat, en particulier en termes de satisfaction client et de productivité des agents, tout en proposant de nouveaux agents numériques en plus des agents humains sur la même plateforme dans un modèle hybride. En travaillant ensemble, Konecta et Uniphore développeront des capacités d'IA axées sur un service proactif, permettant aux entreprises d'anticiper et de résoudre les besoins des clients avant que des problèmes ne surviennent. En outre, le partenariat permettra de rationaliser les outils de soutien pour les agents, d'améliorer la qualité du service et de générer des gains opérationnels dès le premier jour.

À propos de Konecta

Konecta est l'un des principaux fournisseurs de services mondiaux innovants en matière d'externalisation des processus commerciaux de gestion de la clientèle, avec 130 000 employés passionnés travaillant dans 30 langues sur quatre continents et 26 pays. En se concentrant sur les besoins et les opportunités uniques de chaque secteur, Konecta propose une gamme complète de solutions de gestion de la clientèle de bout en bout, y compris l’acquisition, la rétention, le service client, le support technique et la collecte, le tout sur la base d’un modèle économique durable. Ces services s'appuient sur un portefeuille d'expertise de classe mondiale couvrant l'expérience client et la gestion des processus, les solutions numériques et les technologies de pointe. Basé à Madrid, Konecta réalise un chiffre d'affaires mondial d'environ deux milliards d'euros avec plus de 500 clients, couvrant certains des plus grands noms des télécommunications, de l'énergie, de la banque, de la mobilité, du commerce de détail et du commerce électronique.

À propos d’Uniphore

Uniphore est un chef de file natif IA B2B avec des décennies de succès prouvé. Conçu pour l'évolutivité et adapté aux besoins de l'entreprise, Uniphore pilote la transformation de l'IA qui offre un impact commercial réel dans plusieurs secteurs et les plus grands déploiements mondiaux. La plateforme multimodale d’IA et de données d’Uniphore est au cœur de cette transformation, permettant aux entreprises de déployer rapidement des agents d’IA. Avec l'AI Engine Room d’Uniphore, les organisations peuvent exploiter leurs données et créer des modèles d’IA évolutifs et spécifiques à un domaine pour démocratiser les connaissances des entreprises, tout en garantissant la sécurité, la souveraineté et la création rapide de valeur. Aujourd’hui, la technologie d’Uniphore reçoit la confiance de plus de 750 000 utilisateurs finaux dans 1 600 entreprises dans 20 pays. Discover the unmatched capabilities of Uniphore—because there’s no AI like it™.

