DSI和Frontgrade簽署協議，開發和經銷用於太空產業的下一代2TB大容量儲存單元

講臺左起：Frontgrade產品管理副總裁David Meyouhas和DSI Aerospace執行長Elias Hashem在太空技術展覽會上簽署了一項協議，以開發Frontgrade的SpaceStorTM 2TB大容量儲存單元。Frontgrade可望于2025年底向北美市場推出新的低SWAP-C MMU。（照片：美國商業資訊）

講臺左起：Frontgrade產品管理副總裁David Meyouhas和DSI Aerospace執行長Elias Hashem在太空技術展覽會上簽署了一項協議，以開發Frontgrade的SpaceStorTM 2TB大容量儲存單元。Frontgrade可望于2025年底向北美市場推出新的低SWAP-C MMU。（照片：美國商業資訊）

德國不來梅--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- DSI Aerospace是用於機載和太空應用的高效能電子產品和大容量儲存系統供應商，Frontgrade Technologies是為國防、商業和民用產業提供高可靠性防輻射解決方案的領導廠商。兩家公司的代表在太空技術展覽會(Space Tech Expo)上簽署了一項協議，以開發Frontgrade的SpaceStor™ 2TB大容量儲存單元(MMU)。在DSI完成MMU的設計後，Frontgrade將在其位於美國科羅拉多州的工廠進行組裝和測試，並充當SpaceStor在北美的獨家經銷商。

根據這項新簽署的協議，Frontgrade將充分利用其60年的太空飛行經驗以及DSI在快閃記憶體控制器IP和全大容量儲存單元硬體方面的成熟專業知識。SpaceStor MMU旨在滿足當今太空環境和任務的苛刻要求，在這些環境中，可靠的資料儲存至關重要。這款耐輻射MMU針對最惡劣的環境提供靈活、低功耗且具有成本效益的資料儲存解決方案。

Frontgrade產品管理副總裁David Meyouhas和DSI Aerospace執行長Elias Hashem與不來梅市長Andreas Bovenschulte博士、不來梅經濟事務、港口和轉型參議員Kristina Vogt以及DLR德國航天局局長Walther Pelzer博士一起出席了簽字儀式。

Meyouhas表示：「透過將Frontgrade豐富的子系統和快閃記憶體經驗與DSI經過驗證的大容量儲存解決方案相結合，我們將為客戶提供所需的下一代高效能大容量儲存單元，最終涵蓋從LEO到GEO等的整個任務範圍。我們期待透過向北美推出低尺寸、重量、功率及成本(SWAP-C)的2TB產品來顛覆MMU市場。」

SpaceStor MMU受惠於成熟的軟體、韌體和硬體元素的組合，利用飛行領域的經驗傳承打造出強大且可擴充的保證可應用於太空產業的大容量記憶體解決方案。

Hashem補充道：「我們很高興能與北美市場一個如此成熟的合作夥伴達成這項協議。我們共同帶來了數十年的專業知識，並結合了我們在先進解決方案領域的豐富傳承，這些解決方案將被整合到Frontgrade的SpaceStor中，從而實現德國設計、美國製造。」

SpaceStor MMU採用3U SpaceVPX外形尺寸，帶有夾層，可實現高達2TB受錯誤偵測與糾正(EDAC)保護的NAND儲存，因此可以根據特定任務的儲存要求輕鬆快速地進行客製化。Frontgrade和DSI可望於2025年底開始交付原型。

關於Frontgrade

Frontgrade Technologies是為國防、情報、商業和民用應用提供高可靠性、抗輻射解決方案的領導廠商。該公司提供一套互補和整合的任務關鍵型電子產品。主要產品包括抗輻射元件、任務處理子系統、高功率放大器、客製化專用積體電路(ASIC)、運動控制系統、波導、天線和電源管理解決方案。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.frontgrade.com。

關於DSI Aerospace GmbH

DSI Aerospace GmbH于1997年在德國成立，是一家在太空領域擁有傑出的150多年無故障記錄的企業。DSI擁有約105名員工，專門從事用於地球觀測、科學和探索以及空間安全任務的頂級電子產品的開發。其產品線包括機載電腦、資料處理單元以及地面支援裝置，旨在實現太空應用的最佳效能。

該公司提供全面的服務，並以先進的設計、測試和開發設施為後盾。DSI Aerospace致力於透過創新解決方案和可靠的產品來推動太空技術的發展。

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