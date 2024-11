Uniphore und Konecta schließen sich zusammen, um KI im Bereich der Kundenerfahrung und der digitalen Transformation voranzubringen

Umesh Sachdev, CEO and Co-founder of Uniphore

PALO ALTO, Kalifornien und MADRID--(BUSINESS WIRE)--Uniphore, ein weltweit führendes KI-Unternehmen mit der einzigen End-to-End-Unternehmens-KI-Architektur, die unübertroffene kundenorientierte Lösungen bietet, hat heute gemeinsam mit Konecta, einem weltweit führenden Unternehmen für Kundenerfahrung (CX) und digitale Dienste eine strategische Allianz angekündigt, die weltweit einen wirklichen KI-gestützten Mehrwert schaffen und beschleunigen wird. Dies ist ein bedeutender erster Schritt bei der Entwicklung von Unternehmens-KI, wobei zwei Branchenführer zusammenkommen, um durch skalierbare Lösungen für Hunderte von großen globalen Kunden einen echten ROI zu erzielen.

Unternehmen auf der ganzen Welt werden von diesen vereinten Stärken profitieren, nämlich von Uniphores unternehmensgeeigneten KI-Lösungen und Konectas Expertise im Bereich der Geschäftstransformation. Durch das Zusammenfügen von fortschrittlicher KI mit operativer Exzellenz soll diese Kooperation den Kundenservice neu gestalten sowie umsetzbare Erkenntnisse generieren, die zu einem echten Mehrwert führen. Kunden können einen besseren ROI durch höhere Net Promoter Scores (NPS), schnellere Auflösungszeiten sowie geringere Betriebskosten erwarten. Dies versetzt sie in die Lage, eine höhere Effizienz sowie eine wirkungsvollere Kundenbindung erreichen zu können.

„Die Partnerschaft zwischen Uniphore und Konecta ist sehr bedeutend, da dies ist das erste Mal ist, dass der End-to-End-Unternehmens-KI-Stack von Uniphore mit der branchenführenden Fach- und Beratungskompetenz von Konecta zusammenkommt. Gemeinsam werden sie die digitale Transformation mithilfe von Gen-KI vorantreiben, das, was die meisten Unternehmen auf der ganzen Welt benötigen“, sagte Umesh Sachdev, Geschäftsführer und Mitbegründer von Uniphore. „Ich könnte nicht aufgeregter sein, an der Seite eines so zukunftsdenkenden und ergebnisorientierten Unternehmen zu arbeiten.“

Diese Partnerschaft markiert einen ausschlaggebenden Schritt in Konectas Weg zu einem Spitzenklasseanbieter für GenAI-Dienste zu werden, indem das Unternehmen sein Hybridmodell aus menschlichen und virtuellen Agenten kombiniert, um innovative Kundenlösungen zu bieten. Mithilfe der Integration von Uniphores modernster KI-Technologie wird Konecta seine Dienstleistungsangebote um hyperpersonalisierte Interaktionen, die von Echtzeit-Emotionserkennung sowie Stimmungsanalysetools angetrieben werden und sich dynamisch an die Kundenbedürfnisse anpassen, erweitern. Diese dynamische Allianz setzt Konecta an der Spitze der CX-Automatisierung und versetzt das Unternehmen in die Lage, neue Standards beim Angebot nahtloser, KI-gestützter Kundenerfahrungen zu setzen.

„Unsere Partnerschaft mit Uniphore repräsentiert einen bedeutenden Schritt in Richtung unserer Verpflichtung, unseren Kunden eine KI-gestützte Transformation zu bieten“, sagte Nourdine Bihmane, Geschäftsführer von Konecta. „Indem wir die hochmoderne KI-Technologie von Uniphore mit Konectas Betriebserfahrung werden wir einen unübertroffenen Service, Betriebseffizienz sowie Innovation bieten. Wir sind gespannt zu sehen, wie diese Allianz unseren Kunden beim Erreichen neuer Maßstäbe durch KI-gestützte Kundenbindung helfen wird.“

Im Rahmen dieser Allianz verfolgen Konecta and Uniphore eine gemeinsame Markteinführungsstrategie mit dem Ziel, in den nächsten fünf Jahren einen Umsatz von 500 Millionen US-Dollar zu erwirtschaften, mit dem Hauptaugenmerk auf die Erschließung des US-amerikanischen Marktes und des Marktes im Vereinigten Königreich. Um dieses Ziel zu unterstützen, wird Konecta weltweit als bevorzugter Partner für professionelle Dienstleistungen von Uniphore fungieren und die U-Plattform von Uniphore, welche die Lösungen U-Assist, U-Analyze und U-Self Serve umfasst, im Auftrag von Uniphore einsetzen und integrieren.

Durch diese Allianz werden Konecta und Uniphore gemeinsam spezialisierte Gen-AI-Lösungen entwickeln. Mit der Nutzung der neu eingeführten Knowledge-as-a-Service-Lösung X-Stream von Uniphore wird Konecta proprietäre, branchenspezifische kleine Sprachmodelle (SLMs) erstellen, um sich an einzigartige Herausforderungen der Branche mit unübertroffener Präzision und Anpassungsfähigkeit zu richten. Im Rahmen dieser Bemühungen wird Konectas Gen AI basierter Co-Pilot, der 12 Sprachen unterstützt, in allen Kontaktzentren eingesetzt und bietet den Beschäftigten kontextbezogene Unterstützung in Echtzeit. Diese Fähigkeit, die bereits bei mehreren Hauptkunden von Konecta im Einsatz ist, wird in den nächsten 12 Monaten auf die Mehrheit der Kunden ausgeweitet. Das wird Konecta als führenden Anbieter branchenspezifischer KI-Lösungen mit hoher Geschwindigkeit und Präzision nach oben bringen.

Konecta erwartet von dieser Allianz eine unmittelbare Wirkung, insbesondere in Bezug auf die Kundenzufriedenheit und die Produktivität der Beschäftigten, während neue digitale Agenten neben menschlichen Agenten auf derselben Plattform in einem Hybridmodell angeboten werden. Konecta und Uniphore werden gemeinsam daran arbeiten, KI-Fähigkeiten zu entwickeln, welche auf eine proaktive Dienstleistung ausgerichtet sind und Unternehmen in die Lage versetzen, Kundenbedürfnisse zu erahnen und zu erfüllen, bevor Probleme entstehen. Zudem wird die Partnerschaft Support-Tools für Agenten optimieren, die Servicequalität verbessern und vom ersten Tag an zu Betriebsgewinnen führen.

Informationen zu Konecta

Konecta ist ein führender innovativer globaler Dienstanbieter im Bereich des Outsourcings von Geschäftsprozessen im Kundenmanagement mit 130 000 engagierten Mitarbeitern, die in 30 Sprachen auf 4 Kontinenten und in 26 Ländern arbeiten. Mit dem Fokus auf die einzigartigen Bedürfnisse und Möglichkeiten jeder Branche bietet Konecta ein umfassendes Sortiment an End-to-End-Kundenmanagementlösungen – einschließlich Akquise, Kundenbindung, Kundenservice, technischer Support und Inkasso – die alle auf einem nachhaltigen Geschäftsmodell basieren. Diese Dienste bauen auf einem Portfolio erstklassigem Fachwissens auf, das die Bereiche Kundenerfahrung und Prozessmanagement, digitale Lösungen und modernste Technologien abdeckt. Mit seinem Hauptsitz in Madrid erzielt Konecta mit mehr als 500 Kunden weltweit Umsätze in Höhe von etwa 2 Milliarden Euro. Unter diesen Kunden befinden sich einige der größten Namen in den Bereichen Telekommunikation, Energie, Bankwesen, Mobilität, Einzelhandel und E-Commerce.

Über Uniphore

Uniphore ist ein führendes B2B-KI-Unternehmen mit jahrzehntelangem, nachweislichem Erfolg. Uniphore wurde für Skalierbarkeit entwickelt und auf die Bedürfnisse von Unternehmen zugeschnitten. Das Unternehmen treibt die KI-Transformation voran, welche in verschiedenen Branchen und bei den größten globalen Bereitstellungen wahre geschäftliche Wirkungen bietet. Uniphores multimodale KI- und Datenplattform ist das Herzstück dieser Transformation und ermöglicht es Unternehmen, schnell KI-Agenten einzusetzen. Mit Uniphores KI-Maschinenraum können Unternehmen ihre Daten nutzen und skalierbare, fachspezifische KI-Modelle schaffen, um Unternehmenswissen zu demokratisieren – und das alles bei gleichzeitiger Gewährleistung von Sicherheit, Souveränität und schneller Wertschöpfung. Technologie unterstützt über 750 000 Endbenutzer in 1600 Unternehmen in 20 Ländern. Entdecken Sie die unübertroffenen Fähigkeiten von Uniphore – denn es gibt kein AI like it™.

