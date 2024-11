Fluid Quip Technologies dépasse les projections de capacité et de rendement dans l'installation de production d'éthanol São Martinho

CEDAR RAPIDS, Iowa--(BUSINESS WIRE)--Fluid Quip Technologies (FQT) a le plaisir d'annoncer que l'unité São Martinho Boa Vista à Quirinópolis, dans l'État du Goiás au Brésil, a dépassé les projections de capacité et de production d'éthanol.

L’usine de São Martinho utilise les technologies exclusives de FQT en matière d’éthanol de maïs, de la réception du maïs au séchage DDGS. FQT a intégré son Low Energy Distillation (LED)™ et un système de recompression mécanique par vapeur (MVR) pour atteindre l'un des taux d'utilisation de vapeur les plus bas de l'industrie du bioéthanol tout en utilisant de la vapeur à basse pression provenant des turbines de cogénération de São Martinho. L’unité utilise également les technologies brevetées Selective Grind Technology™, Fiber ByPass™ et BOS Oil System™ de FQT, qui ont permis à São Martinho d’obtenir des rendements en éthanol et en huile de maïs des distillateurs parmi les plus élevés du secteur.

« São Martinho a identifié la nécessité d’un système de distillation à basse pression et à faible consommation permettant une réduction substantielle de la consommation d’énergie, en raison des limitations de la capacité de production de vapeur et de la disponibilité de la biomasse », déclare John Kwik, vice-président exécutif de Fluid Quip Technologies. « Il s’agissait d’un système de distillation unique en son genre fonctionnant à 1,5 bar et produisant de l’éthanol anhydre. Nous avons donc travaillé ensemble pour apporter les ajustements nécessaires qui ont permis à l’équipe d’ingénierie de FQT d’atteindre les objectifs de maximisation des rendements en éthanol et en huile de maïs et de réduction substantielle de la consommation d’énergie. Il s’agit d’un véritable perturbateur technologique pour le marché sud-américain de l’éthanol. »

« Le système de distillation conçu par FQT nous a permis d'utiliser très peu de vapeur, et donc d'éviter d'investir dans la production de vapeur ou l'acquisition de biomasse supplémentaire », déclare Agenor Pavan, directeur des opérations de São Martinho. « Nous avons réalisé une usine qui utilise la dernière technologie d’éthanol pour le maïs et avons conçu des caractéristiques et des systèmes pour l’intégrer dans notre unité de production de canne existante afin de fabriquer l’installation de production d’éthanol de canne et de maïs la plus efficace sur le plan thermique. La capacité de production et le rendement en éthanol que nous obtenons avec FQT sont supérieurs aux niveaux prévus. »

São Martinho est une usine très performante qui produit à la fois de l'éthanol de canne et de maïs produisant environ 200 millions de litres d'éthanol par an à partir de maïs. FQT a fourni le package technologique, l'ingénierie des processus, l'achat d'équipements clés, le soutien au démarrage et la formation pour ce projet.

À propos de Fluid Quip Technologies

Fluid Quip Technologies® (FQT) est une société de technologie et d'ingénierie de processus de premier plan basée à Cedar Rapids, dans l'Iowa. Depuis plus de 30 ans, les équipes techniques et d’ingénierie qualifiées de FQT développent de nouvelles technologies et fournissent des solutions d’ingénierie de processus uniques aux marchés des boissons, des biocarburants et de la biochimie. Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.fluidquiptechnologies.com.

À propos de São Martinho

São Martinho est l'un des plus grands groupes de sucre et d'éthanol au Brésil et un acteur incontournable dans la gestion agricole et industrielle, avec une capacité de broyage de 27 millions de tonnes par campagne agricole, comprenant 24,5 millions de tonnes de canne à sucre et 2,5 millions de tonnes d'équivalent maïs (500 000 tonnes de maïs), et un taux de récolte mécanisé maximal de 100%. São Martinho dispose d'une plateforme logistique unique pour la distribution de produits, une capacité de stockage élevée et la proximité des principaux systèmes routiers et ferroviaires, y compris sa propre branche ferroviaire. Société publique depuis 2007, São Martinho se négocie sur le Novo Mercado, le segment de cotation du B3 avec les normes de gouvernance d'entreprise les plus élevées, sous le mnémo SMTO3. Pour plus d'informations, visitez : www.saomartinho.com.br

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.