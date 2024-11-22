Uniphore和Konecta联手推动AI在客户体验和数字化转型中的应用

加州帕洛阿尔托和马德里--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Uniphore是全球AI领导者，拥有唯一的端到端企业AI架构，可提供无与伦比的以客户为中心的解决方案。公司与客户体验(CX)和数字服务领域的全球领导者Konecta一起于今日宣布建立战略联盟，将在全球范围内创造和加速真正的AI驱动的价值。这在企业AI的发展过程中开创了重要的先河，两家行业领导者携手合作，通过面向数百家大型全球客户的可扩展解决方案提供实实在在的投资回报。

全球企业将受益于将Uniphore的企业级AI解决方案和Konecta在业务转型方面的专业知识相结合所带来的优势。通过将先进AI与卓越运营相结合，此次合作必将重塑客户服务交付，进而生成可操作的见解以推动实现真正的价值。客户可以期望通过提高净推荐值(NPS)、缩短问题解决时间和降低运营成本来提高投资回报，从而能够实现更高的效率和有影响力的客户参与。

Uniphore首席执行官兼联合创始人Umesh Sachdev表示：“Uniphore和Konecta之间的合作伙伴关系意义重大，因为这是Uniphore的端到端企业AI堆栈首次与Konecta行业领先的领域和咨询专业知识实现强强联合。双方将共同使用全球大多数企业需要的生成式AI技术来推动数字化转型。我非常高兴能与这样一家具有前瞻性且注重结果的企业携手合作。”

此次合作标志着Konecta在成为顶级生成式AI服务提供商的旅程中迈出了关键一步，并结合其人工和虚拟坐席的混合模型以提供创新的客户解决方案。通过整合Uniphore的尖端AI技术，Konecta将通过由实时情感检测和情绪分析工具提供支持的超个性化交互来增强其服务产品，从而以动态方式适应客户需求。这一强大的联盟使Konecta处于客户体验自动化的最前沿，使公司能够在提供AI驱动的无缝客户体验方面设定新标准。

Konecta首席执行官Nourdine Bihmane表示：“我们与Uniphore的合作代表着我们为客户提供AI主导的转型这一承诺向前迈出了重要一步。通过将Uniphore的尖端AI技术与Konecta的运营专业知识相结合，我们将提供无与伦比的服务、运营效率和创新。我们期待看到这个联盟将如何帮助我们的客户通过AI驱动的客户参与实现业务成功的新高度。”

作为该联盟的一部分，Konecta和Uniphore将实施联合产品上市战略，目标是在未来五年内实现5亿美元的收入，并以颠覆美国和英国市场为主要侧重点。为了支持这一目标，Konecta将成为Uniphore的全球首选专业服务合作伙伴，代表Uniphore实施和集成Uniphore的U-Platform，其中包括U-Assist、U-Analyze和U-Self Serve解决方案。

通过这一联盟，Konecta和Uniphore将共同开发专门的生成式AI解决方案。通过利用Uniphore新推出的知识即服务解决方案X-Stream，Konecta将创建专有的、特定于行业的小型语言模型(SLM)，以无与伦比的精确度和适应性应对独特的行业挑战。作为这项工作的一部分，Konecta基于生成式AI、支持12种语言的AI助手将部署到其各个联络中心，为座席提供实时的上下文感知支持。这种能力已经在Konecta的几个主要客户处部署，将在未来12个月内扩展到服务于大多数客户，使Konecta成为快速、精确地提供行业特定AI解决方案的领导者。

Konecta希望看到这一联盟产生立竿见影的影响，特别是在客户满意度和座席工作效率方面，同时以混合模式在同一平台上提供人工座席以外的新数字座席。Konecta和Uniphore将合作开发专注于主动服务的AI功能，使企业能够在问题出现之前预测和解决客户需求。此外，该合作伙伴关系将简化坐席的支持工具，进而提高服务质量并从第一天起推动产生运营收益。

关于Konecta

Konecta是客户管理业务流程外包领域领先的创新型全球服务提供商，在四大洲26个国家拥有以30种语言工作的13万名充满热忱的员工。Konecta专注于每个行业的独特需求和机会，提供全方位的端到端客户管理解决方案——包括客户开发、保留、客户服务、技术支持和收款——所有这些都基于可持续的商业模式。这些服务建立在世界一流的专业知识组合基础之上，涵盖客户体验和流程管理、数字解决方案和尖端技术。Konecta总部位于马德里，全球收入约为20亿欧元，拥有500多家客户，其中不乏电信、能源、银行、移动、零售和电子商务领域的知名企业。

关于Uniphore

Uniphore是一家领先的B2B AI原生公司，经数十年的口碑肯定，以扩张为主旨，专门为企业规模客户提供量身定制的服务，在多个行业和最大的全球部署中推动实实在在的业务成果，进而实现AI转型。Uniphore的多模态AI和数据平台是转型的核心，使企业能够迅速部署AI坐席。借助Uniphore的AI Engine Room，企业能够利用其数据创建可扩展的、特定领域的AI模型，实现企业知识的民主化，同时确保安全、主权和快速价值交付。如今，Uniphore的技术已为20个国家1600家企业的超过75万名终端用户提供支持。体验无与伦比的Uniphore能力，任何其他AI均无法与之媲美(There’s no AI like it™)。

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