Uniphore和Konecta攜手推動AI在客戶體驗和數位化轉型中的應用

加州帕羅奧圖和馬德里--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Uniphore是全球AI領導者，擁有唯一的端對端企業AI架構，可提供無與倫比的客戶至上的解決方案。公司與客戶體驗(CX)和數位服務領域的全球領導者Konecta一起於今日宣布建立策略聯盟，將在全球創造和加快真正的AI驅動的價值。這在企業AI的發展過程中開創了重要的先河，兩家業界領導者攜手合作，透過針對數百家大型全球客戶的可擴充解決方案提供實實在在的投資報酬。

全球企業將受惠於將Uniphore的企業級AI解決方案和Konecta在業務轉型方面的專長相結合所帶來的優勢。透過將先進AI與卓越營運相結合，此次合作必將重塑客戶服務交付，進而生成可操作的洞見以推動實現真正的價值。客戶可以期望透過提高淨推薦值(NPS)、縮短問題解決時間和降低營運成本來提高投資報酬，從而能夠實現更高的效率和有影響力的客戶參與。

Uniphore執行長兼共同創辦人Umesh Sachdev表示：「Uniphore和Konecta之間的合作夥伴關係意義重大，因為這是Uniphore的端對端企業AI堆疊首次與Konecta業界首屈一指的領域和顧問專長相結合。雙方將共同使用全球大多數企業需要的生成式AI技術來推動數位化轉型。我非常高興能與這樣一家具有前瞻性且注重結果的企業攜手合作。」

此次合作代表Konecta在成為頂尖生成式AI服務提供者的旅程中邁出了關鍵一步，並結合其人工和虛擬坐席的混合模型以提供創新的客戶解決方案。透過整合Uniphore的尖端AI技術，Konecta將透過由即時情感偵測和情緒分析工具提供支援的超個人化互動來強化其服務產品，從而以動態方式適應客戶需求。這一強大的聯盟使Konecta處於客戶體驗自動化的最尖端，使公司能夠在提供AI驅動的順暢客戶體驗方面設定新基準。

Konecta執行長Nourdine Bihmane表示：「我們與Uniphore的合作代表著我們為客戶提供AI主導的轉型這一承諾向前邁出了重要一步。透過將Uniphore的尖端AI技術與Konecta的營運專長相結合，我們將提供無與倫比的服務、營運效率和創新。我們期待看到這個聯盟將如何協助我們的客戶透過AI驅動的客戶參與邁向業務成功的新境界。」

做為該聯盟的一部分，Konecta和Uniphore將實施共同產品上市策略，目標是在未來五年內實現5億美元的收入，並以顛覆美國和英國市場為主要側重點。為了支援這一目標，Konecta將成為Uniphore的全球首選專業服務合作夥伴，代表Uniphore實施和整合Uniphore的U-Platform，其中包括U-Assist、U-Analyze和U-Self Serve解決方案。

透過這一聯盟，Konecta和Uniphore將共同開發專門的生成式AI解決方案。透過利用Uniphore新推出的知識即服務解決方案X-Stream，Konecta將建立專有的、特定於產業的小型語言模型(SLM)，以無與倫比的精確度和適應性因應獨特的產業挑戰。做為這項工作的一部分，Konecta以生成式AI為基礎、支援12種語言的AI助手將部署到其各個客服中心，為座席提供即時的上下文感知支援。這種能力已經在Konecta的幾個主要客戶處部署，將在未來12個月內擴充到服務于大多數客戶，使Konecta成為快速、精確地提供產業特定AI解決方案的領導者。

Konecta希望看到這一聯盟產生立竿見影的影響，特別是在客戶滿意度和座席工作效率方面，同時以混合模式在同一平台上提供人工座席以外的新數位座席。Konecta和Uniphore將合作開發專注於主動服務的AI功能，使企業能夠在問題出現之前預測和解決客戶需求。此外，該合作夥伴關係將簡化坐席的支援工具，進而提高服務品質並從第一天起推動產生營運收益。

關於Konecta

Konecta是客戶管理業務流程外包領域首屈一指的創新型全球服務提供者，在四大洲26個國家擁有以30種語言工作的13萬名充滿熱忱的員工。Konecta專注於每個產業的獨特需求和機會，提供全方位的端對端客戶管理解決方案——包括客戶開發、保留、客戶服務、技術支援和收款——所有這些都以永續的商業模式为基础。這些服務建立在世界一流的專長組合基礎之上，涵蓋客戶體驗和流程管理、數位解決方案和尖端技術。Konecta總部位於馬德里，全球收入約為20億歐元，擁有500多家客戶，其中不乏電信、能源、銀行、行動、零售和電子商務領域的知名企業。

關於Uniphore

Uniphore是一家首屈一指的B2B AI原生公司，經數十年的口碑肯定，以擴張為主旨，專門為企業規模客戶提供訂製型服務，在多個產業和最大的全球部署中推動實實在在的業務成果，進而實現AI轉型。Uniphore的多模態AI和資料平台是轉型的核心，使企業能夠迅速部署AI坐席。借助Uniphore的AI Engine Room，企業能夠利用其資料建立可擴充的、特定領域的AI模型，實現企業知識的民主化，同時確保安全、主權和快速價值交付。如今，Uniphore的技術已為20個國家1600家企業的超過75萬名終端使用者提供支援。體驗無與倫比的Uniphore能力，任何其他AI均無法與之媲美(There’s no AI like it™)。

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