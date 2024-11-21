DSI和Frontgrade签署协议，开发和分销用于太空行业的下一代2TB大容量存储单元

讲台左起：Frontgrade产品管理副总裁David Meyouhas和DSI Aerospace首席执行官Elias Hashem在太空技术展览会上签署了一项协议，以开发Frontgrade的SpaceStorTM 2TB大容量存储单元。Frontgrade预计将于2025年底向北美市场推出新的低SWAP-C MMU。（照片：美国商业资讯）

讲台左起：Frontgrade产品管理副总裁David Meyouhas和DSI Aerospace首席执行官Elias Hashem在太空技术展览会上签署了一项协议，以开发Frontgrade的SpaceStorTM 2TB大容量存储单元。Frontgrade预计将于2025年底向北美市场推出新的低SWAP-C MMU。（照片：美国商业资讯）

德国不来梅--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- DSI Aerospace是用于机载和太空应用的高性能电子产品和大容量存储系统提供商，Frontgrade Technologies是为国防、商业和民用行业提供高可靠性防辐射解决方案的领先供应商。两家公司的代表在太空技术展览会(Space Tech Expo)上签署了一项协议，以开发Frontgrade的SpaceStor™ 2TB大容量存储单元(MMU)。在DSI完成MMU的设计后，Frontgrade将在其位于美国科罗拉多州的工厂进行组装和测试，并充当SpaceStor在北美的独家分销商。

根据这项新签署的协议，Frontgrade将充分利用其60年的太空飞行经验以及DSI在闪存控制器IP和全大容量存储单元硬件方面的成熟专业知识。SpaceStor MMU旨在满足当今太空环境和任务的苛刻要求，在这些环境中，可靠的数据存储至关重要。这款耐辐射MMU针对最恶劣的环境提供灵活、低功耗且经济高效的数据存储解决方案。

Frontgrade产品管理副总裁David Meyouhas和DSI Aerospace首席执行官Elias Hashem与不来梅市长Andreas Bovenschulte博士、不来梅经济事务、港口和转型参议员Kristina Vogt以及DLR德国航天局局长Walther Pelzer博士一起出席了签字仪式。

Meyouhas表示：“通过将Frontgrade丰富的子系统和闪存经验与DSI经过验证的大容量存储器解决方案相结合，我们将为客户提供所需的下一代高性能大容量存储器单元，最终涵盖从LEO到GEO等的整个任务范围。我们期待通过向北美推出低尺寸、重量、功率及成本(SWAP-C)的2TB产品来颠覆MMU市场。”

SpaceStor MMU受益于成熟的软件、固件和硬件元素的组合，利用飞行领域的经验传承打造出强大且可扩展的保证可应用于太空行业的大容量内存解决方案。

Hashem补充道：“我们很高兴能与北美市场一个如此成熟的合作伙伴达成这项协议。我们共同带来了数十年的专业知识，并结合了我们在先进解决方案领域的丰富传承，这些解决方案将被整合到Frontgrade的SpaceStor中，从而实现德国设计、美国制造。”

SpaceStor MMU采用3U SpaceVPX外形尺寸，带有夹层，可实现高达2TB受错误检测与纠正(EDAC)保护的NAND存储，因此可以根据特定任务的存储要求轻松快速地进行定制。Frontgrade和DSI预计将于2025年底开始交付原型。

关于Frontgrade

Frontgrade Technologies是为国防、情报、商业和民用应用提供高可靠性、抗辐射解决方案的领先供应商。该公司提供一套互补和集成的任务关键型电子产品。主要产品包括抗辐射元件、任务处理子系统、高功率放大器、定制专用集成电路(ASIC)、运动控制系统、波导、天线和电源管理解决方案。如需了解更多信息，请访问www.frontgrade.com。

关于DSI Aerospace GmbH

DSI Aerospace GmbH于1997年在德国成立，是一家在太空领域拥有杰出的150多年无故障记录的企业。DSI拥有约105名员工，专门从事用于地球观测、科学和探索以及空间安全任务的高端电子产品的开发。其产品线包括机载计算机、数据处理单元以及地面支持设备，旨在实现太空应用的最佳性能。

该公司提供全面的服务，并以先进的设计、测试和开发设施为后盾。DSI Aerospace致力于通过创新解决方案和可靠的产品来推动太空技术的发展。

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