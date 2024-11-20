RavenPack與Vespa.ai合作推出Bigdata.com，革新金融研究中的數十億規模向量搜索。

挪威特隆赫姆--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Vespa.ai是一個領先的人工智慧驅動應用平台，被全球金融數據分析領導者RavenPack選中，為其新服務Bigdata.com提供數十億規模的向量搜索支持。該平台結合了RavenPack的專有RAG（檢索增強生成）技術與Vespa.ai的搜索能力，以前所未有的速度和準確性處理數十億份金融文件。

Bigdata.com代表著金融研究技術的一大躍進，為專業人士提供強大的API和實時研究助手，使其能夠直接與數十億份金融文件對話。該平台的精密架構允許用戶進行自定義研究、自動化複雜任務，並通過桌面和移動界面訪問實時數據。每個回應都附有透明的來源歸屬，確保信息的完全可驗證性。

為支持Bigdata.com的龐大規模，RavenPack選擇了Vespa.ai作為其向量搜索和檢索平台。Vespa先進的搜索技術採用了SPANN（空間劃分近似最近鄰），通過將數據分割成較小區域並定位近似匹配實現快速且高效的數十億規模搜索，為RavenPack不斷擴大的數據運營提供了至關重要的速度和準確性。

Armando Gonzalez，RavenPack和Bigdata.com的CEO兼聯合創辦人表示：「Bigdata.com準備徹底改變金融專業人士進行研究、分析和決策的方式。我們的RAG架構將向量搜索與RavenPack龐大的金融知識圖譜相結合，以實現實時洞察和深入研究。在與Vespa.ai的開源技術合作幾年後，我們轉向了Vespa Cloud來支持企業工作流程。這簡化了我們的基礎設施規模，並使我們能夠獲得Vespa工程師在數十億規模向量部署方面的專家指導。」

Jon Bratseth，Vespa.ai的CEO兼創辦人表示：「Bigdata.com為金融服務公司提供了一個創新且具有獨特差異化的研究平台。在這個領域，準確性和快速反應是至關重要的。Vespa.ai很自豪能與RavenPack合作，提供先進的搜索基礎設施，利用機器學習在潛在的數十億文件中排序最相關的結果，使用戶能夠自信地做出明智且及時的決策。」

關於Bigdata.com

Bigdata.com是一個由全球金融數據分析領導者RavenPack建造的先進人工智慧平台，其合作對象包括全球最成功的對沖基金、銀行及資產管理公司。Bigdata.com旨在革新專業人士獲取和使用信息的方式。通過結合實時搜索能力、深度定制化以及清晰可驗證的洞察，Bigdata.com為用戶提供了最當前且相關性最高的數據。在RavenPack超過二十年的人工智慧專業知識支持下，Bigdata.com重新定義了商業和金融中可能實現的範疇。

關於Vespa

Vespa.ai 是一個平台，用於構建以 AI 為驅動的應用程式，涵蓋搜尋、推薦、個性化和 RAG。它能夠處理大量數據和高查詢率，提供高效的數據、推理和邏輯管理。Vespa 既可作為管理服務提供，也可作為開源軟體使用

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。