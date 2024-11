L'armée de l'air péruvienne reçoit son premier Beechcraft King Air 360CHW équipé d'une évacuation aéromédicale

Textron Aviation | Peruvian Air Force receives first of two aeromedical evacuation-equipped Beechcraft King Air 360CHW special missions aircraft

WICHITA, Kansas--(BUSINESS WIRE)--Textron Aviation annonce ce jour la livraison du premier des deux avions multimissions Beechcraft King Air 360CHW à l'armée de l'air péruvienne. Le King Air 360CHW est équipé d'une porte de fret montée pour les opérations lourdes.

Le Beechcraft King Air 360CHW est conçu et fabriqué par Textron Aviation Inc., une société Textron Inc. (NYSE:TXT).

« Le King Air 360CHW livré à l’armée de l’air péruvienne pour une évacuation aéromédicale (MEDEVAC) peut également exécuter le transport de troupes et de fret, le commandement et le contrôle ainsi que de nombreuses autres missions », déclare Bob Gibbs, vice-président, Special Mission Sales. « De la côte et des hautes terres à la forêt amazonienne du Pérou, le polyvalent King Air est bien adapté pour opérer dans des endroits divers, austères et éloignés. »

La livraison d'un second King Air 360CHW équipé d'une évacuation aéromédicale est prévue en 2025.

Des possibilités de missions spéciales infinies

Lorsque les clients gouvernementaux, militaires et commerciaux veulent des solutions aéroportées pour des missions critiques, ils se tournent vers Textron Aviation. Les solutions aéronautiques de la société offrent les performances et les caractéristiques de vol requises pour relever les défis uniques des opérations de missions spéciales. Avec une qualité, une polyvalence et des coûts d'exploitation inégalés, les produits Textron Aviation sont idéaux pour les ambulances aériennes ; le renseignement, la surveillance et la reconnaissance (ISR) ; les transports collectifs ; le relevé aérien ; l'inspection en vol ; la formation et un éventail complet d'opérations spéciales.

À propos de Textron Aviation

Nous donnons des ailes à l'aventure aéronautique. Depuis plus de 95 ans, Textron Aviation permet à ses talents collectifs des marques Beechcraft, Cessna et Hawker de concevoir et d'offrir la meilleure expérience aéronautique. Avec une gamme exhaustive, des jets d'affaires, des turbopropulseurs et des pistons haute performance, aux missions spéciales, aux entraîneurs militaires et aux produits de défense, Textron Aviation possède le portefeuille de produits aéronautiques le plus polyvalent et le plus complet au monde et une main-d'œuvre qui a produit plus de la moitié de tous les avions d'aviation générale dans le monde. Nos clients dans plus de 170 pays comptent sur nos performances, notre fiabilité et notre polyvalence légendaires, ainsi que sur notre réseau mondial de service à la clientèle de confiance, pour des vols abordables, productifs et flexibles.

Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur www.txtav.com | specialmissions.txtav.com | defense.txtav.com | scorpion.txtav.com

À propos de Textron

Textron est une société multi-industrielle qui s'appuie sur un réseau mondial d'entreprises aéronautiques, de défense, industrielles et financières pour fournir à ses clients des solutions et des services innovants. Textron est reconnu dans le monde entier pour ses marques emblématiques telles que Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO, Arctic Cat et Textron Systems. Pour plus d'informations, visitez : www.textron.com

