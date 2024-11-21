Xsolla与釜山市和BDAN建立新战略合作伙伴关系以扩大在亚太地区游戏开发和创新领域的领先地位

韩国釜山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球视频游戏商务公司Xsolla、釜山广域市和Busan Digital Asset Nexus Co., Ltd. （BDAN）签署了重要的谅解备忘录（MOU），致力于将釜山定位为全球游戏开发和技术创新中心。该协议巩固了在釜山建立Xsolla亚太地区总部的计划，为游戏开发者启动了尖端人才开发中心，并探索Web3技术的进步，从而推动地区经济和数字增长。

签约仪式在釜山广域市政府举行，主要代表包括釜山市长Park Hyung-Joon、Xsolla全球战略合作伙伴高级副总裁Rytis Joseph Jan和BDAN首席执行官Kim Sang-min。三方共同承诺致力于促进创新，为本地人才创造机会，并将釜山打造成为游戏和数字产业的领军城市。

Xsolla全球战略合作伙伴高级副总裁Rytis Joseph Jan表示，“这次合作证明了釜山作为游戏和技术中心的巨大潜力。通过与BDAN和釜山市合作，我们致力于为当地人才和企业创造机会，同时为该地区的经济和技术发展做出贡献。”

通过此伙伴关系探索的一项核心举措是在釜山建立Xsolla亚太地区总部。这将为该地区带来新的就业机会，并加强与当地和国际合作伙伴的合作。该总部将成为游戏商务活动的中心，为釜山成为全球游戏和数字创新领导者的愿景做出贡献。

为配合此次合作，Xsolla和BDAN正在创建人才发展中心，以培养本地游戏开发人才。 该中心将作为孵化器和加速器项目，为本地游戏开发者和企业家提供支持。此外，Xsolla和BDAN还将提供指导、资源和与资金相关的机会，使创作者能够在竞争日益激烈的市场中茁壮成长，并帮助将釜山打造成为游戏行业的创新中心。

釜山市长Park Hyung-joon表示，“此次合作表明，釜山有潜力成为游戏和数字产业的全球领导者。我们期待与Xsolla和BDAN合作，加强我们城市的数字竞争力，促进新的经济机遇。”

BDAN首席执行官Kim Sang-min表示，“我们今年早些时候与Xsolla讨论的愿景正在变成现实。我们将共同帮助釜山成为数字金融枢纽和全球区块链城市，在游戏和其他领域创造新机遇。BDAN 致力于通过引领釜山的数字产业和城市创新来履行其社会责任。”

此次合作为更多举措奠定了基础，包括吸引全球公司、支持本地企业以及开发新兴技术试点项目。该合作关系反映了釜山作为全球游戏开发目的地和数字经济重要参与者的共同愿景。

要深入了解Xsolla、釜山市和BDAN如何塑造游戏开发和创新未来，请访问xsolla.blog/busan

关于Xsolla

Xsolla是一家全球性的电子游戏商务公司，拥有一套专为电子游戏产业设计的强大工具和服务。自2005年成立以来，Xsolla已帮助数以千计各种规模的游戏开发商和发行商在全球多个平台上提供其游戏的融资、营销、发布和变现服务。Xsolla是游戏商务领域的创新领导者，其使命是解决全球发行、营销和变现所固有的复杂问题，帮助我们的合作伙伴触达更多地区，创造更多收入，并与全球游戏玩家建立良好的关系。Xsolla总部位于其诞生地加州洛杉矶，在伦敦、柏林、首尔、北京、吉隆坡、罗利、东京、蒙特利尔等世界各地城市设有办事处，为Valve、Twitch、Epic Games、Take-Two、KRAFTON、Nexters、NetEase、Playstudios、Playrix、miHoYo等大型游戏商提供鼎力支持。

如需了解更多信息，请访问： xsolla.com

关于釜山市

釜山是朝鲜半岛最南端的滨海全球化城市。也是韩国第二大城市，仅次于世界级大都市首尔。釜山拥有众多洋溢着青春和活力的海滩，港口和码头容纳大量集装箱和进出口货物。釜山的街道和场所富有文化和艺术气息。釜山还是可持续地质遗产的宝库和全球气候变化行动的中心，是亚太经合组织气候中心的所在地。在海云台和广安里等街区，未来派摩天大楼正在改变城市的天际线，全年举办国际电影节和焰火表演等浪漫庆祝活动。

关于BDAN

Busan Digital Asset Nexus（BDAN）是专业从事真实世界资产（RWA）的第四代去中心化Busan Digital Asset Nexus。它是首个与地方政府签署协议的国内Busan Digital Asset Nexus，并因此合作伙伴关系迅速发展壮大。BDAN还是韩国唯一一个区块链特区的核心企业，也是机遇开发区的锚定企业，在将釜山转变为全球数字金融和区块链技术中心方面发挥着主导作用。BDAN于2023年下半年在釜山广域市进行的企业运营商招标中脱颖而出，并于2024年上半年正式成立。创始股东包括奥斯卡获奖电影Parasite的幕后制作公司Barunson、韩国顶级角色动画Pororo制作公司Ocon、韩国主要经济报Maeil Business Newspaper、韩国五大金融机构之一的Hana Bank和Hana Securities以及韩国公共IT基础设施的主要参与者IT Cen等。 这11家机构总共投资了100亿韩元。 2024年10月，BDAN宣布收购RWA平台Sengold，该平台已获得118万客户。

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