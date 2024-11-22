Andersen在10个亚太国家和地区推进全球估值业务

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球发展最快的独立多学科专业服务公司Andersen通过在澳大利亚、中国大陆、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、韩国、台湾、泰国和越南增加合作公司，继续扩大其全球估值业务并加深与亚太地区的联系。随着公司今年早些时候在欧洲、拉丁美洲和非洲的扩张，Andersen目前在全球50多个国家和地区拥有估值能力。

Andersen的全球估值团队与公司、基金、高净值个人和家族办公室合作，出于税务、财务报告和交易咨询目的对企业、有形和无形资产以及复杂证券进行估值。Andersen的客户遍布全球各行各业，具有不同的估值需求。

Andersen全球董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz表示：“过去一年，我们一直在战略性地扩充估值团队，而亚太地区代表着非凡的增长和创新机会。这些新公司的加入证明，我们始终致力于在无与伦比的全球平台上为客户提供一体化的无缝解决方案。”

Andersen全球估值业务董事总经理Sid Luckenbach表示：“随着估值需求变得越来越复杂，这些团队的加入为我们的全球业务带来了进一步的深度和广度。我们的估值专业人员对管理充满热忱，并利用市场洞察力为客户提供综合解决方案。”

Andersen Global是由全球税务、法律和估值专业人士组成的国际协会，其成员公司在法律上相互独立。Andersen Global由美国成员公司Andersen Tax LLC于2013年成立，目前在全球拥有超过1.8万名专业人员，通过其成员公司和合作公司在500多个地区开展业务。

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