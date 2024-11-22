Andersen在10个亚太国家和地区推进全球估值业务

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球发展最快的独立多学科专业服务公司Andersen通过在澳大利亚、中国大陆、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、韩国、台湾、泰国和越南增加合作公司，继续扩大其全球估值业务并加深与亚太地区的联系。随着公司今年早些时候在欧洲、拉丁美洲和非洲的扩张，Andersen目前在全球50多个国家和地区拥有估值能力。
Andersen的全球估值团队与公司、基金、高净值个人和家族办公室合作，出于税务、财务报告和交易咨询目的对企业、有形和无形资产以及复杂证券进行估值。Andersen的客户遍布全球各行各业，具有不同的估值需求。
Andersen全球董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz表示：“过去一年，我们一直在战略性地扩充估值团队，而亚太地区代表着非凡的增长和创新机会。这些新公司的加入证明，我们始终致力于在无与伦比的全球平台上为客户提供一体化的无缝解决方案。”
- Australis Asset Advisory Group（澳大利亚）——Australis Asset Advisory Group与澳大利亚大型企业和政府密切合作，在财务报告、战略资产管理、战略估值咨询和保险估值方面提供全面的服务。
- AVISTA Group（中国）——AVISTA Group是一家中国的专业咨询公司，与各行各业的客户合作，提供估值咨询、风险管理、ESG、企业咨询和房地产咨询等服务。
- KJPP FAST & Partners（印度尼西亚）——KJPP FAST & Partners提供涵盖所有领域的全面房地产和企业估值服务，专精于并购、合资企业、保险、金融、抵押、买卖、税务和证券交易所上市等领域。
- Irhamy Valuers International（马来西亚）——Irhamy Valuers International成立于1999年，为在并购、税务合规、财务报告、破产、诉讼和争议解决以及战略规划方面需要帮助的国内和国际客户提供量身定制的估值服务，包括企业和无形资产评估。
- Aviso Valuation & Advisory（菲律宾）——Aviso Valuation & Advisory是菲律宾领先的房地产和商业咨询公司之一，专门为房地产、制造、旅游、运输和基础设施等不同行业提供估值和咨询服务。
- Lim and Young（新加坡）——Lim & Young Appraisal是一家总部位于新加坡的估值公司，为财务报告、基金资产净值报告、交易和新加坡法院诉讼提供估值服务。
- Forest Accounting Corporation（韩国）——Forest Accounting Corporation与多个行业的客户密切合作，包括媒体和电信、技术、娱乐、制造、消费者和电子商务、医疗保健和金融服务。
- Diwan Financial Advisory Services（台湾）——Diwan Financial Advisory Services总部位于台北，提供各种量身定制的解决方案，包括并购、商业咨询、财务和税务尽职调查、筹款和估值服务。
- 15 Business Advisory（泰国）——15 Business Advisory在泰国和国际上开展业务，20多年来一直为国内和国际客户提供一整套财务咨询服务，包括资产评估、企业估值和房地产咨询。
- VietTin Valuation（越南）——VietTin Valuation提供量身定制的全面估值服务，包括资产估值、业务评估和投资分析，以满足各个行业的不同客户需求。
Andersen全球估值业务董事总经理Sid Luckenbach表示：“随着估值需求变得越来越复杂，这些团队的加入为我们的全球业务带来了进一步的深度和广度。我们的估值专业人员对管理充满热忱，并利用市场洞察力为客户提供综合解决方案。”
Andersen Global是由全球税务、法律和估值专业人士组成的国际协会，其成员公司在法律上相互独立。Andersen Global由美国成员公司Andersen Tax LLC于2013年成立，目前在全球拥有超过1.8万名专业人员，通过其成员公司和合作公司在500多个地区开展业务。
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