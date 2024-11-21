Xsolla與釜山市和BDAN新建戰略合作關係，擴大它在亞太地區遊戲開發與創新領域的領導實力

南韓，釜山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球遊戲商業公司Xsolla、釜山廣域市以及釜山數位資產交易中心（Busan Digital Asset Nexus Co., Ltd.，以下簡稱「BDAN」）宣布簽訂重大備忘錄 (MOU)，將合作打造釜山為全球遊戲開發與技術創新中心。這份協議讓Xsolla在釜山建立亞太地區總部的計畫得到進一步的保障，並將為遊戲開發商成立一座尖端人才開發中心，並促成Web3科技的進步，以帶動這個地區的經濟與數位成長。

簽約儀式在釜山廣域市市政大廳舉行，出席的重要代表包括釜山市長朴亨埈、Xsolla全球戰略合作關係資深副總裁Rytis Joseph Jan，以及BDAN執行長Kim Sang-min。三方將共同履行他們的承諾，培植創新、為當地人才製造機會，並建設釜山為遊戲與數位產業領航者。

「這份合作關係證明Busan擁有難以估量的潛力，勝任遊戲與科技中心一角。」Xsolla全球戰略合作關係資深副總裁Rytis Joseph Jan說，「我們與BDAN和釜山市合作，目標是為當地人才和企業開發機會為目標，同時刺激當地的經濟與科技成長。」

這份合作關係議定的核心要務包括在釜山建立Xsolla的亞太地區總部。這將為該地開放新的就業機會，並加強與當地及國際合作夥伴共事。這座總部將成為遊戲商業活動中心，協助釜山實現成為全球遊戲及數位創新領導者的願景。

為履行合作內容，Xsolla與BDAN正在建立一所人才開發中心，以培育當地遊戲開發人才。這座中心將發揮育成中心和加速器計畫的作用，輔助當地遊戲開發者和企業家。除此之外，Xsolla和BDAN將提供指導、資源和資金等機會，幫助創作者在競爭日趨激烈的市場中一展宏圖，並助力建設釜山為遊戲產業的創新中心。

「這份合作展現了釜山晉升全球遊戲與數位產業領導者的潛力。」釜山市長朴亨埈說，「我們期待與Xsolla及BDAN合作，提升本市的數位競爭力，並孕育新的經濟契機。」

「我們在今年稍早之前與Xsolla商討的內容如今已成為現實。」BDAN執行長Kim Sang-min表示，「我們將齊力打造釜山為一座數位金融中心和全球區塊鏈城市，造就遊戲以及其他更多領域的機會。BDAN誓言完成這份引領數位產業和革新釜山都會區的社會責任。」

這場合作為更多倡議提供一座舞台，包括吸引全球公司、支援當地企業，並為新興科技開發試點計畫。它也反映了讓釜山蛻變為全球遊戲開發要塞和數位經濟重鎮的共同願景。

如欲進一步了解Xsolla、釜山市和BDAN如何塑造遊戲開發與創新的未來，請造訪：xsolla.blog/busan。

關於Xsolla

Xsolla是一家全球性的電子遊戲商務公司，擁有一套專為電子遊戲產業設計的強大工具和服務。自2005年成立以來，Xsolla已協助數以千計各種規模的遊戲開發商和發行商在全球多個平台上提供其遊戲的融資、行銷、發布和變現服務。身為遊戲商務領域的創新領導者，Xsolla以解決全球發行、行銷和變現所固有的複雜問題為使命，協助我們的合作夥伴觸及更多地區，創造更多收入，並與全球遊戲玩家建立良好的關係。Xsolla總部位於其誕生地加州洛杉磯，在倫敦、柏林、首爾、北京、吉隆坡、羅利、東京、蒙特婁等世界各地設有辦事處，為Valve、Twitch、Epic Games、Take-Two、KRAFTON、Nexters、NetEase、Playstudios、Playrix、miHoYo等大型遊戲商提供鼎力支援。

如需瞭解更多資訊，請造訪 xsolla.com

關於釜山市

釜山是朝鮮半島最南端的全球海港市，也是南韓第二大城市，緊追在世界級大都會首爾之後。該市點綴著多個青春活力四射的海灘；一眼望去，海港與碼頭中盡是巨大的貨櫃輪與靜候進出口的商品。大街小巷與各大景點洋溢著生動的文化與藝術氛圍。在釜山，您還能夠發現無窮的永續地質遺跡；它也是亞太經合會氣候中心 (APEC Climate Center) 的據點，扮演全球氣候變遷行動中心的角色。充滿未來感的摩天大樓正在改變鄰近地區如海雲台和廣安里的天際線。國際電影節和煙火大會等浪漫節慶活動終年在這裡上演。

關於BDAN

釜山數位資產交易中心（Busan Digital Asset Nexus Co., Ltd.，以下簡稱「BDAN」）是第四代去中心化的釜山數位資產交易中心，專門從事現實世界資產 (Real-World Assets, RWA) 方面的業務。它是第一個與當地市政府簽訂協議的國內釜山數位資產交易中心，並因得益於這份合作關係而迅速成長。BDAN也是南韓唯一一個區塊鏈特區的核心公司，並以機會開發區 (Opportunity Development Zone) 定錨企業 (anchor company) 的身分，在釜山轉型為全球數位金融和區塊鏈技術中心的過程中發揮主導作用。 BDAN於2023年下半年在釜山市舉辦的經營者徵集活動中雀屏中選，並於2024年上半年正式成立。創始股東包括奧斯卡得獎影片《寄生蟲》的製作公司Barunson、韓國頂尖角色動畫《Pororo》製作人Ocon、韓國經濟大報《每日經濟新聞》(Maeil Business Newspaper)、名列全國前五大金融機構的韓亞銀行 (Hana Bank) 和韓亞證券 (Hana Securities)，以及韓國公共IT基礎設施主要從業者IT Cen等。這11家機構總共投資了100億韓元。BDAN在2024年10月宣布收購RWA的平台Sengold，該平台已擁有118萬客戶。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。