Impulso.Space签署多任务、多卫星发射合同以扩大与D-Orbit的战略合作

佛罗里达州墨尔本--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Impulso.Space USA Corp.欣然宣布与D-Orbit签署一项多任务发射服务合同，以加强双方之间的长期合作，继续扩大端到端太空解决方案的范围。该协议还包括多次卫星发射，作为即将启动的SpaceX Transporter Rideshare任务的一部分。Impulso.Space将从其位于佛罗里达州的最先进的设施提供全面的任务管理服务，包括所有后勤和技术支持。

在之前D-Orbit发射活动成功的基础上，Impulso.Space将在其墨尔本设施为D-Orbit提供一套综合服务，以简化发射过程的每个阶段。除了标准的发射准备之外，Impulso.Space的端到端解决方案还包括有效载荷处理、集成、安全存储、内部发射活动以及在轨卫星交付所需的发射能力。这种全面的支持使D-Orbit能够在其任务中以更高的灵活性和效率运行。

除了提供全方位服务的发射活动外，Impulso.Space还提供必要的运输和安全存储解决方案，帮助D-Orbit减少与每次发射的设备运输相关的时间和成本。这种协作方法优化了任务准备情况，并可确保D-Orbit范围不断扩大的任务的连续性。

Impulso.Space首席执行官Pietro Guerrieri表示：“我们很高兴能深化与D-Orbit的合作，支持他们发射即将推出的卫星，这些卫星将在SpaceX的未来Transporter任务中升空。我们非常感谢D-Orbit一直以来对我们的信任，并致力于提供最高水平的服务以推进他们的任务目标。”

Guerrieri先生补充道：“这份多任务合同突显了我们对易于获取的创新太空解决方案的共同承诺。我们期待利用我们的设施和专业知识，继续支持D-Orbit在现在和未来取得任务成功。”

通过此次扩大后的合作伙伴关系，Impulso.Space再次确立了其作为航天工业新兴和成熟参与者发射服务和解决方案领先提供商的作用。

关于Impulso.Space

Impulso.Space是首屈一指的一体化端到端发射服务提供商。Impulso.Space立足其位于佛罗里达州的先进设施，根据全球客户群的需求提供量身定制的统包式解决方案，进而实现无缝的太空访问。凭借对卓越和创新的承诺，Impulso.Space使客户能够在不断发展的太空探索领域中开辟新天地。

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