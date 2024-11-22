Andersen在10個亞太國家和地區推進全球估值業務

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球發展最快的獨立跨領域專業服務公司Andersen透過在澳洲、中國大陸、印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、韓國、臺灣、泰國和越南增加合作公司，繼續擴大其全球估值業務並加深與亞太地區的連結。隨著公司今年稍早在歐洲、拉丁美洲和非洲的擴張，Andersen目前在全球50多個國家和地區擁有估值能力。

Andersen的全球估值團隊與公司、基金、高淨值個人和家族辦公室合作，出於稅務、財務報告和交易顧問目的對企業、有形和無形資產以及複雜證券進行估值。Andersen的客戶遍布全球各行各業，具有不同的估值需求。

Andersen全球董事長兼執行長Mark L. Vorsatz表示：「過去一年，我們一直在策略性地擴充估值團隊，而亞太地區代表著非凡的成長和創新機會。這些新公司的加入證明，我們始終致力於在無與倫比的全球平台上為客戶提供順暢的整合式解決方案。」

Andersen全球估值業務董事總經理Sid Luckenbach表示：「隨著估值需求變得越來越複雜，這些團隊的加入為我們的全球業務帶來了進一步的深度和廣度。我們的估值專業人員對管理充滿熱忱，並利用市場洞察力為客戶提供綜合解決方案。」

Andersen Global是由全球稅務、法律和估值專業人士組成的國際協會，其成員公司在法律上相互獨立。Andersen Global由美國成員公司Andersen Tax LLC于2013年成立，目前在全球擁有超過1.8萬名專業人員，透過其成員公司和合作公司在500多個地區經營業務。

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