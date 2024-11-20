RavenPack与Vespa.ai携手推出Bigdata.com为金融研究领域的十亿级矢量搜索带来颠覆性变革

挪威，特隆海姆--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球领先的金融数据分析公司RavenPack已选择一流人工智能驱动应用平台Vespa.ai为其新服务产品Bigdata.com提供十亿规模的矢量搜索。该平台将RavenPack专有的RAG（检索-增强生成）技术与Vespa.ai的搜索功能相结合，以前所未有的速度和准确性处理数十亿份金融文档。

Bigdata.com是金融研究技术的一大飞跃，为专业人士提供强大的API和实时研究助手，使他们能够与数十亿金融文档进行直接交互。该平台的复杂架构能让用户执行定制研究、自动执行复杂任务，并通过桌面和移动界面访问实时数据。每个响应都有透明的来源归属支持，确保信息的完全可验证性。

为了支持Bigdata.com的巨大规模，RavenPack选择Vespa.ai作为其矢量搜索和检索平台。Vespa利用SPANN（空间分区ANN）实现复杂搜索技术，通过将数据划分为更小的区域并定位近似匹配，实现快速高效的十亿规模搜索，为RavenPack不断扩大的数据运营提供至关重要的速度和准确性。

RavenPack I Bigdata.com首席执行官兼联合创始人Armando Gonzalez：“Bigdata.com将彻底改变金融专业人士的研究、分析和决策方式。我们的RAG架构将矢量搜索与RavenPack广泛的金融知识图谱相结合，可实现实时洞察和深入研究。在使用 Vespa.ai开源几年后，我们过渡到Vespa Cloud，以支持我们的企业工作流程。随着规模的扩大，这简化了我们的基础架构，并使我们能够获得Vespa工程师在十亿规模向量部署方面的专业指导。”

Vespa.ai首席执行官兼创始人Jon Bratseth：“Bigdata.com为金融服务公司提供了创新和独特的差异化研究平台。在这一领域，准确性和快速反应至关重要。Vespa.ai很荣幸能与RavenPack合作，提供尖端的搜索基础设施，利用机器学习对潜在的数十亿份文件中最相关的结果进行排序，使用户能够自信地做出明智、及时的决策。”

关于Bigdata.com

Bigdata.com是由RavenPack打造的先进人工智能平台。RavenPack是全球领先的金融数据分析公司，并与全球最成功的对冲基金、银行和资产管理公司合作。Bigdata.com旨在彻底改变专业人士获取和使用信息的方式。Bigdata.com结合了实时搜索功能、深度定制以及清晰、可验证的见解，为用户提供最新的相关数据。在RavenPack二十多年人工智能专业知识的支持下，Bigdata.com重新定义了商业和金融领域的可能。

关于Vespa

Vespa.ai是用于构建人工智能驱动的搜索、推荐、个性化和RAG应用程序的平台。它可处理海量数据和高查询率，提供高效的数据、推理和逻辑管理。Vespa同时提供托管服务和开源服务。

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