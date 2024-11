HP si unisce al pool di brevetti HEVC Advance

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Access Advance LLC (“Advance”) è lieta di dare il benvenuto ad HP Inc. (“HP”) come licenziataria del pool di brevetti HEVC Advance. L'industria dei PC continua a registrare una notevole diffusione dell'HEVC a vantaggio dei consumatori e dei fornitori di contenuti HEVC. Tutte le principali CPU, i GPU, i sistemi operativi e i browser supportano HEVC. L'aggiunta di HP al programma espande in modo significativo la copertura del pool per i PC.

HP si unisce ad altre recenti aggiunte al pool HEVC Advance, tra cui Acer, ASUS, Dell e Lenovo. Di conseguenza, cinque delle principali aziende produttrici di PC per volume di vendite sono ora licenziatarie del pool HEVC Advance, oltre a molte altre aziende produttrici di PC. Grazie all'adesione al pool come licenziataria sono state risolte le cause intentate da diversi concessori di licenza HEVC Advance contro HP e le contro-cause intentate da HP in un tribunale statale del Massachusetts.

Peter Moller, CEO di Advance, ha commentato l'importanza di questo sviluppo, affermando: “Siamo molto lieti di dare il benvenuto a HP nel pool di brevetti HEVC Advance, che riconosce ulteriormente l'equità del programma e della struttura di Advance, compreso il trattamento delle royalty duplicate. Con l'aggiunta di HP, abbiamo ora concesso la licenza alla stragrande maggioranza dell'industria dei PC. Ci auguriamo che altre aziende ancora nelle retrovie nel settore dei PC e in altri mercati parteciperanno velocemente, senza che siano necessarie ulteriori controversie da parte dei nostri concessori di licenze”.

Informazioni su Access Advance

Access Advance LLC è una società di amministrazione per concessione di licenze indipendente, creata per guidare lo sviluppo, l’amministrazione e la gestione di gruppi di brevetti simili ai fini della concessione all’uso di brevetti essenziali sulle tecnologie di codifica-decodifica (codec) video basati sugli standard più importanti. Access Advance fornisce una procedura trasparente ed efficiente per la concessione di licenze sia per i titolari di brevetti sia per chi li implementa.

Access Advance attualmente gestisce e amministra l'HEVC Advance Patent Pool per la concessione di licenze su oltre 25.500 brevetti essenziali per la tecnologia H.265/HEVC, e il VVC Advance Patent Pool, a parte e indipendente, per la concessione di licenze su brevetti essenziali per la tecnologia VVC/H.266. L'HEVC Advance Patent Pool e il VVC Advance Patent Pool sono elementi dell'Access Advance Video Codec Platform Initiative che incorpora senza soluzione di continuità le tecnologie HEVC e VVC in un'unica struttura di royalty scontate attraverso il Multi-Codec Bridging Agreement per i licenziatari idonei i cui prodotti includono sia codec HEVC che VVC. Questa innovazione risponde al desiderio del mercato di avere una struttura di licenze in pool di nuova generazione ancora più efficiente. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.accessadvance.com.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.