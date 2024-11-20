NationsBenefits® 擴大購物通道至 United Supermarkets

佛羅裡達州種植園--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- NationsBenefits，作為領先的補充福利和醫療金融科技平台，專為管理式醫療組織服務，已宣佈Albertsons Companies, Inc.旗下的United Supermarkets超市加入其雜貨和非處方藥（OTC）零售商網絡。這一直接銷售點整合由BAS提供技術支持，這是NationsBenefits的專有項目限制技術。這一擴展讓健康計畫會員可以使用其計畫資助的補充福利卡在United Supermarkets、Market Street、Albertsons Market 和Amigo地點購物。NationsBenefits的卡已被接受於Albertsons Cos.的其他商店，包括Albertsons、Safeway、Tom Thumb、Randalls、Vons、Jewel-Osco、ACME和Shaw’s。

「這是一個令人難以置信的機會，可以擴大我們的影響力，並與合作夥伴一起為會員和習慣購物的顧客提供更多獲取營養食品的途徑。」NationsBenefits 的 CEO Glenn Parker, M.D. 說。「我們很高興能與 Albertsons Cos. 及其 United Supermarkets 商店擴大合作，為全國的 Medicare Advantage 和 Medicaid 成員提供方便的營養食品和非處方產品的獲取途徑。」

合資格的健康計劃資助福利的會員可以使用他們的健康計劃的flex卡購買合格的雜貨、非處方藥和健康產品。會員會收到一張個性化的預付卡，使他們能夠快速且方便地獲得每月、每季或每年加載的資金。這為會員提供便利的途徑，以在日常生活中獲得更營養的選擇，從而改善他們的整體健康。

「透過與 NationsBenefits 的這項新合作，我們 United Supermarket 商店的顧客將享有更多的付款選擇，以購買基本食品和健康產品，從而支持他們的健康和福祉，」The United Family 的首席商品官 Tony Crumpton 說道。「這次合作強調了我們的承諾，即確保我們社區中的每個人都能方便地獲得他們所需的物品。」

NationsBenefits 現已在所有 Albertsons Cos. 旗下超市接受使用。如欲了解更多關於此合作的資訊，請造訪https://www.nationsbenefits.com/。

關於 NationsBenefits®

NationsBenefits®是一家領先的供應商，為醫療保健產業提供補充福利、金融科技解決方案和成果。NationsBenefits與管理式醫療機構合作，提供創新的醫療保健、數據分析和差距彌合以及金融科技解決方案，以促進增長、降低成本並取悅會員。NationsBenefits結合尖端技術與目標零售商合作夥伴關係，使健康計劃能夠提供有影響力的補充福利，從而優化會員體驗並推動更好的健康結果。通過簡化流程以做出更明智的選擇並擴展獲得福利解決方案的途徑，NationsBenefits旨在通過其革命性和全面的產品改善每位成員的生活質量。欲了解更多資訊，請造訪NationsBenefits.com。

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