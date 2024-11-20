Andersen Global与合作公司首次进军苏格兰

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Global通过与总部位于苏格兰的Consilium Chartered Accountants签订合作协议，扩大了在英国的覆盖范围，进一步巩固了在该地区的影响力。

成立于2013年、在格拉斯哥运营的Consilium Chartered Accountants是一家快速发展的税务和会计公司，主要服务于苏格兰及英国业主经营的企业和股东。公司提供广泛的服务，包括商业咨询、会计、税务和企业融资，为中小型企业提供支持。

税务合伙人Craig Coyle表示：“Consilium的使命旨在帮助客户实现其目标。我们专注于推动增长，并致力于客户的长期成功。与Andersen Global的合作使我们能够增强现有能力，支持客户实现他们的国内和国际目标。”

Andersen全球董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz补充道：“Consilium的领导团队拥有丰富的经验。他们的共同价值观和创业精神与我们的全球组织致力于提供无缝、一流服务的宗旨不谋而合。我们热烈欢迎Consilium Chartered Accountants加入Andersen大家庭，并将继续发展我们在欧洲及其他地区的平台。”

Andersen Global是由全球税务、法律和估值专业人士组成的国际协会，其成员公司在法律上相互独立。Andersen Global由美国成员公司Andersen Tax LLC于2013年成立，目前在全球拥有超过1.7万名专业人员，通过其成员公司和合作公司在逾475个地区开展业务。

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