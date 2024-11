Xsolla expande liderança em desenvolvimento e inovação de jogos na APAC com novas parcerias estratégicas com a cidade de Busan e a BDAN

BUSAN, Coreia do Sul--(BUSINESS WIRE)--A Xsolla, uma empresa internacional de comércio de videogames, a cidade metropolitana de Busan e a Busan Digital Asset Nexus Co., Ltd. (BDAN) assinaram um Memorando de Entendimento (MOU) significativo para posicionar Busan como um centro mundial no desenvolvimento de jogos e inovação tecnológica. O contrato consolida os planos de estabelecer a sede da Xsolla na Ásia-Pacífico (APAC) em Busan, lançar um centro de desenvolvimento de talentos de ponta para desenvolvedores de jogos eletrônicos e explorar avanços em tecnologias Web3, a fim de impulsionar o crescimento econômico e digital regional.

A cerimônia de assinatura ocorreu no Busan Metropolitan City Hall, com representantes importantes, incluindo o prefeito de Busan, Park Hyung-Joon, Rytis Joseph Jan, Vice-Presidente Sênior de Parcerias Estratégicas Globais da Xsolla, e Kim Sang-min, Diretor Executivo da BDAN. Juntas, as três partes prometeram sua dedicação em promover a inovação, criar oportunidades para talentos locais e formar a reputação de Busan como líder nos setores digitais e de jogos eletrônicos.

"Esta parceria é uma comprovação do incrível potencial de Busan como um centro de jogos e tecnologia", disse Rytis Joseph Jan, Vice-Presidente Sênior de Parcerias Estratégicas Globais da Xsolla. "Ao cooperar com a BDAN e a cidade de Busan, pretendemos criar oportunidades para talentos e empresas locais, enquanto contribuímos para o crescimento econômico e tecnológico da região."

Uma iniciativa central explorada mediante esta parceria é estabelecer a sede da Xsolla APAC em Busan. Isto trará novas oportunidades de emprego para a região e irá aumentar a cooperação com parceiros locais e internacionais. A sede servirá como um centro para atividades de comércio de jogos, contribuindo para a visão de Busan de se tornar uma líder mundial em jogos eletrônicos e inovação digital.

Em linha com esta cooperação, a Xsolla e a BDAN estão criando um centro de desenvolvimento de talentos para fomentar talentos locais de desenvolvimento de jogos eletrônicos. O centro irá atuar como um programa incubador e acelerador para capacitar desenvolvedores e empreendedores de jogos locais. Além disto, a Xsolla e a BDAN irão proporcionar mentoria, recursos e oportunidades referentes a financiamentos para permitir que os criadores prosperem em um mercado cada vez mais competitivo e ajudem a estabelecer Busan como um centro de inovação no setor de jogos eletrônicos.

"Esta parceria demonstra o potencial de Busan para se converter uma líder mundial nos setores digitais e de jogos eletrônicos, disse o prefeito de Busan, Park Hyung-joon. "Estamos na expectativa de cooperar com a Xsolla e a BDAN para intensificar a competitividade digital de nossa cidade e promover novas oportunidades econômicas."

"A visão que discutimos com a Xsolla no início deste ano está se tornando realidade", disse Kim Sang-min, Diretor Executivo da BDAN. "Juntos, ajudaremos Busan a se converter em um centro financeiro digital e uma cidade internacional de blockchain, ao promover novas oportunidades em jogos eletrônicos e mais além. A BDAN está comprometida em cumprir suas responsabilidades sociais liderando o setor digital e a inovação urbana em Busan."

A cooperação prepara o terreno para iniciativas adicionais, incluindo atrair empresas internacionais, apoiar negócios locais e desenvolver programas piloto em tecnologias emergentes. Esta parceria reflete uma visão compartilhada de posicionar Busan como um destino mundial para desenvolvimento de jogos eletrônicos e um participante-chave na economia digital.

Saiba mais sobre como a Xsolla, a cidade de Busan e a BDAN estão moldando o futuro do desenvolvimento e inovação de jogos eletrônicos

Sobre a Xsolla

A Xsolla é uma empresa internacional de comércio de videogames com um conjunto robusto e poderoso de ferramentas e serviços concebidos especificamente para o setor. Desde sua fundação em 2005, a Xsolla ajudou milhares de desenvolvedores e editores de jogos eletrônicos de todos os portes a financiar, comercializar, lançar e monetizar seus jogos mundialmente e em diversas plataformas. Como líder inovadora no comércio de jogos eletrônicos, a missão da Xsolla é solucionar as complexidades inerentes à distribuição internacional, marketing e monetização para ajudar nossos parceiros a atingirem mais áreas geográficas, gerar mais receita e criar relacionamentos com jogadores do mundo inteiro. Com sede e incorporada em Los Angeles, Califórnia, com escritórios em Londres, Berlim, Seul, Pequim, Kuala Lumpur, Raleigh, Tóquio, Montreal e cidades em todo o mundo, a Xsolla oferece suporte a parceiros líderes em jogos, como a Valve, Twitch, Epic Games, Take-Two, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo e muito mais.

Para obter informações adicionais e saber mais, acesse xsolla.com

Sobre a cidade de Busan

Busan é a cidade marítima internacional mais ao sul da península coreana e a segunda maior cidade da Coreia do Sul, depois da metrópole de classe mundial de Seul. Suas muitas praias estão cheias de juventude e vibração, enquanto seus portos e cais estão repletos de enormes contêineres e mercadorias para importação e exportação. As ruas e locais estão cheios de aroma de cultura e arte. Busan também é um tesouro de patrimônio geológico sustentável e um centro para ação mundial contra as mudanças climáticas, lar do Centro Climático da APEC. Arranha-céus futuristas estão transformando o horizonte em bairros como Haeundae e Gwangalli, enquanto festivais românticos, como festivais internacionais de cinema e exibições de fogos de artifíci, são realizados ao longo do ano.

Sobre a BDAN

A Busan Digital Asset Nexus (BDAN) é uma Busan Digital Asset Nexus descentralizada de quarta geração especializada em Ativos do Mundo Real (RWA). É a primeira Busan Digital Asset Nexus doméstica a assinar um contrato com um governo local e está crescendo rapidamente como resultado desta parceria. A BDAN também é a principal empresa na única zona especial de blockchain da Coreia do Sul e atua como empresa âncora da Zona de Desenvolvimento de Oportunidades, desempenhando um papel de liderança na transformação de Busan em um centro mundial de finanças digitais e tecnologia de blockchain. A BDAN foi selecionada através de uma solicitação de operador de negócios conduzida pela cidade metropolitana de Busan no segundo semestre de 2023 e oficialmente estabelecida no primeiro semestre de 2024. Os acionistas fundadores incluem a Barunson, a produtora por trás do filme vencedor do Prêmio da Academia Parasite; Ocon, o produtor da principal animação de personagens da Coreia do Sul, Pororo; Maeil Business Newspaper, o principal jornal econômico da Coreia do Sul; Hana Bank e Hana Securities, duas das cinco principais instituições financeiras do país; e IT Cen, um grande participante na infraestrutura pública de TI da Coreia do Sul, entre outros. Juntas, estas 11 instituições investiram um total de 10 bilhões de wons coreanos. Em outubro de 2024, a BDAN anunciou a aquisição da plataforma RWA Sengold, que já garantiu 1,18 milhão de clientes.

