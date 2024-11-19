惠普加入 HEVC Advance 专利池

波士顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Access Advance LLC （“Advance”） 非常欢迎HP Inc. （“惠普”）作为被许可方加入 HEVC Advance 专利池。HEVC技术在PC行业持续和广泛的普及，给消费者和 HEVC 内容提供商带来了收益。所有主流 CPU、GPU、操作系统和浏览器均支持 HEVC。惠普加入该专利计划大大扩展了HEVC Advance专利池在PC行业的覆盖范围。

惠普和最近的新成员，包括宏碁、华硕、戴尔和联想均加入了HEVC Advance 专利池。因此，除了许多其他 PC 公司获得了许可，5家销量顶级的PC公司现在也已经获得了HEVC Advance 池的许可。通过惠普作为被许可方加入该专利池，几家 HEVC Advance 许可方对惠普提起的诉讼以及惠普在马萨诸塞州法院提起的反诉讼现已得到解决。

Advance 首席执行官 Peter Moller 评论了这一进展的重要性，并表示：“我们非常高兴地欢迎惠普加入 HEVC Advance 专利池，这进一步认可了Advance 专利计划和结构的公平性，包括对重复专利费的处理。随着惠普的加入，我们现在已经许可了绝大多数PC行业的公司。我们希望 PC 行业和其他市场中仍在观望的其他公司能够尽快加入，而无需我们的许可方进一步提起诉讼。”

关于 Access Advance：

Access Advance LLC 是一家独立的许可管理公司，旨在领导专利池的开发、管理和运营，以许可最重要的基于标准的视频编解码器技术的基本专利。Access Advance 为专利所有者和专利实施者提供了透明、高效的许可机制。

Access Advance 目前管理着 HEVC Advance 专利池，用于许可 H.265/HEVC 技术必需的 25，500 多项专利，以及独立的 VVC Advance 专利池，用于许可 VVC/H.266 技术的必要专利。HEVC Advance 专利池和 VVC Advance 专利池是 Access Advance 视频编解码器平台计划的组成部分，通过多编解码器桥接协议，将 HEVC 和 VVC 技术无缝整合到单个折扣专利费率结构中，适用于产品同时包含 HEVC 和 VVC 编解码器的合格被许可方。这种创新响应了市场对更高效的下一代池许可结构的需求。如需了解更多信息，请访问 www.accessadvance.com。