Andersen Global與合作公司首次進軍蘇格蘭

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Global透過與總部位於蘇格蘭的Consilium Chartered Accountants簽訂合作協議，擴大了在英國的覆蓋範圍，進一步鞏固了在該地區的影響力。

成立於2013年、營運於格拉斯哥的Consilium Chartered Accountants是一家快速發展的稅務和會計公司，主要服務蘇格蘭及英國業主經營的企業和股東。公司提供廣泛的服務，包括商業諮詢、會計、稅務和企業融資，為中小型企業提供支援。

稅務合夥人Craig Coyle表示：「Consilium的使命旨在幫助客戶實現其目標。我們專注於推動成長，並致力於客戶的長期成功。與Andersen Global的合作使我們能夠增強現有能力，支援客戶實現他們的國內和國際目標。」

Andersen全球董事長暨執行長Mark L. Vorsatz補充道：「Consilium的領導團隊擁有豐富的經驗。他們的共同價值觀和創業精神與我們的全球組織致力於提供無縫、一流服務的宗旨不謀而合。我們熱烈歡迎Consilium Chartered Accountants加入Andersen大家庭，並將繼續發展我們在歐洲及其他地區的平台。 」

Andersen Global是由全球稅務、法律和估值專業人士組成的國際協會，其成員公司在法律上相互獨立。Andersen Global由美國成員公司Andersen Tax LLC于2013年成立，目前在全球擁有超過1.7萬名專業人員，透過其成員公司和合作公司在逾475個地區推展業務。

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