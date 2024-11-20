NationsBenefits®的食品杂货服务扩展到United Supermarkets

佛罗里达州普兰托市--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 面向管理式医疗组织的领先补充福利和医疗金融技术平台NationsBenefits宣布，Albertsons Companies, Inc.的United Supermarkets杂货店已加入其杂货店和非处方药 (OTC) 零售商网络。此销售点直接整合由NationsBenefits专有的项目限制技术BAS提供支持。此扩展能让健康计划成员使用其计划资助的补充福利卡在United Supermarkets/Market Street、Albertsons Market 和Amigo等商店购物。其他Albertsons Cos. 门店（包括Albertsons、Safeway、Tom Thumb、Randalls、Vons、Jewel-Osco、ACME和Shaw’s）已接受使用NationsBenefits卡。

NationsBenefits首席执行官Glenn Parker医学博士表示，“这是一个绝佳机会，让我们能扩大影响力并建立合作关系，让会员和顾客在自己习惯于购物的地方获得更多营养食品。我们很高兴扩大与Albertsons Cos.和杂货商的United Supermarkets的合作，为全国的Medicare Advantage和Medicaid会员提供方便、营养的食品和非处方药。”

享受合格健康计划资助福利的会员可以使用其健康计划的随心卡购买合格的杂货、非处方药和健康产品。会员会收到定制预付卡，可以方便快捷地使用按月、按季或按年充值的资金，这样，会员就能在日常生活中方便地获得更多营养选择，从而改善整体健康状况。

The United Family首席营销官Tony Crumpton表示，“通过与NationsBenefits建立新合作伙伴关系，我们在United Supermarket门店的顾客将拥有更多支付选择，以购买基本的食品杂货和保健产品，提升其身心健康水平。此次合作彰显了我们的承诺，即确保社区个人能够方便地获得所需物品。”

Albertsons Cos.的所有杂货店现在都接受NationsBenefits。要了解更多合作信息，请访问https://www.nationsbenefits.com/。

关于 NationsBenefits®

NationsBenefits®是为医疗保健行业提供补充福利和金融技术解决方案及成果的领先供应商。NationsBenefits与托管保健组织合作，提供创新的医疗保健、数据分析和差距缩小以及金融技术解决方案，从而推动增长、降低成本并取悦会员。NationsBenefits将尖端技术与有针对性的零售商合作伙伴关系相结合，使医疗计划能够提供有影响力的补充福利，优化会员体验，促进更好的健康结果。NationsBenefits简化流程，帮助用户做出更明智的选择并扩大福利解决方案的使用范围，从而致力于通过其革命性的全面产品提高每位会员的生活质量。要了解更多信息，请访问NationsBenefits.com。

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