Impulso.Space簽署多任務、多衛星發射合約以擴大與D-Orbit的策略性合作

佛羅里達州墨爾本--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Impulso.Space USA Corp.欣然宣布與D-Orbit簽署一項多任務發射服務合約，以強化雙方之間的長期合作，繼續擴大端對端太空解決方案的範圍。該協議還包括多次衛星發射，做為即將啟動的SpaceX Transporter Rideshare任務的一部分。Impulso.Space將從其位於佛羅里達州的最先進的設施提供全面的任務管理服務，包括所有後勤和技術支援。

在之前D-Orbit發射活動成功的基礎上，Impulso.Space將在其墨爾本設施為D-Orbit提供一套綜合服務，以簡化發射過程的每個階段。除了標準的發射準備之外，Impulso.Space的端對端解決方案還包括有效負載處理、整合、安全儲存、內部發射活動以及在軌衛星交付所需的發射能力。這種全面的支援使D-Orbit能夠在其任務中以更高的靈活性和效率運行。

除了提供全方位服務的發射活動外，Impulso.Space還提供必要的運輸和安全儲存解決方案，協助D-Orbit減少與每次發射的裝置運輸相關的時間和成本。這種協作方法促成了任務準備情況的最佳化，並可確保D-Orbit範圍不斷擴大的任務的連續性。

Impulso.Space執行長Pietro Guerrieri表示：「我們很高興能深化與D-Orbit的合作，支援他們發射即將推出的衛星，這些衛星將在SpaceX的未來Transporter任務中升空。我們非常感謝D-Orbit一直以來對我們的信任，並致力於提供最高水準的服務以推進他們的任務目標。」

Guerrieri先生補充道：「這份多任務合約彰顯了我們對易於取得的創新太空解決方案的共同承諾。我們期待利用我們的設施和專業知識，繼續支援D-Orbit在現在和未來取得任務成功。」

透過此次擴大後的合作夥伴關係，Impulso.Space再次確立了其做為航太工業新興和成熟參與者發射服務和解決方案領導廠商的作用。

關於Impulso.Space

Impulso.Space是首屈一指的整合式端對端發射服務提供者。Impulso.Space立足其位於佛羅里達州的先進設施，根據全球客戶群的需求提供訂製型統包式解決方案，進而實現順暢的太空造訪。憑藉對卓越和創新的承諾，Impulso.Space使客戶能夠在不斷發展的太空探索領域中開闢新天地。

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