Advanced Communications et Electronic Systems (ACES) et Radisys signent un protocole d’accord pour accélérer l’innovation et le développement d’un réseau ORAN 5G

RIYADH, Arabie Saoudite et HILLSBORO, Oregon--(BUSINESS WIRE)--Advanced Communications and Electronic Systems Company (ACES), un innovateur technologique leader saoudien et Radisys® Corporation , un leader mondial en matière de solutions de télécommunications ouvertes, ont signé un protocole d’accord pour collaborer sur le développement des technologies révolutionnaires de réseau ORAN 5G (réseau d'accès radio ouvert) et de cellules miniatures. Ce partenariat stratégique représente une étape significative dans la démarche des deux entreprises pour améliorer les communications 5G mondiales en mettant l’accent sur des solutions ouvertes et interopérables.

ACES et Radisys veulent développer ensemble des infrastructures 5G conformes à ORAN pour prendre en charge à la fois le marché saoudien et les marchés internationaux. La collaboration va se concentrer sur l’établissement d’un laboratoire dédié commun qui sera le centre des essais ORU (unité de radio externe) ainsi que pour les essais de preuve de concept et la mise au point précise du logiciel basé sur ORAN pour les déploiements de cellules miniatures. En s’appuyant sur l’expertise logicielle de Radisys et les connaissances solides du marché régional d’ACES, ce partenariat veut encourager des solutions 5G innovantes et extensibles qui améliorent la connectivité, l’efficacité et la souplesse du réseau.

Aligné sur Saudi Vision 2030, le protocole d’accord inclut l’étude d’un financement potentiel pour des recherches ultérieures et renforce l’engagement des deux entreprises en faveur des progrès mondiaux des télécommunications par l’intermédiaire des normes de réseau ouvert.

« ACES se réjouit de s’associer avec Radisys grâce à ce protocole d'accord afin d’accélérer le développement des cellules miniatures 5G en Arabie Saoudite », déclare le Dr Akram Aburas, PDG, ACES. « Grâce à l’expertise reconnue de Radisys en matière de télécommunications désagrégées ouvertes et les solutions basées sur ORAN, nous sommes confiants que, ensemble, nous pouvons produire des innovations décisives, à la fois pour le marché local et pour les marchés internationaux. »

« Notre association avec ACES dans le cadre de ce protocole d’accord permet à Radisys de continuer son engagement à créer des solutions innovantes basées sur ORAN », estime Munish Chhabra, responsable des logiciels de mobilité et de la division des services commerciaux chez Radisys. « Nous sommes impatients de collaborer sur la recherche et le développement de l’infrastructure de cellules miniatures 5G pour le Royaume d’Arabie Saoudite. Grâce à nos antécédents importants en matière de réseau d’accès radio ouvert désagrégé et de solutions d’hôte neutre, cette collaboration va produire de la croissance dans les infrastructures activement partagées et apporter une connectivité de haut niveau aux marchés régionaux et internationaux. »

À propos de Radisys

Radisys est un leader mondial des solutions et services de télécommunications ouverts. Ses plateformes désagrégées et ses services d’intégration s’appuient sur des architectures et des normes de référence ouvertes, combinées à des logiciels et du matériel ouverts, permettant aux fournisseurs de services de favoriser une transformation numérique ouverte. Radisys propose un portefeuille de solutions de bout en bout allant des terminaux numériques aux solutions désagrégées, d'accès ouvert et de base, en passant par les applications numériques immersives et les plateformes d’engagement. Son organisation de services réseau de classe mondiale et éprouvée fournit des services de cycle de vie complet pour aider les fournisseurs de services à construire et à exploiter des réseaux hautement évolutifs et très performants, avec un coût total de possession optimal. Pour plus de renseignements, veuillez consulter https://www.radisys.com/.

À propos d'Advanced Communications and Electronic Systems Company (ACES)

Advanced Communications and Electronics Systems (ACES) est une entreprise leader hôte neutre certifiée ISO, active dans les domaines des télécommunications, de l’énergie, des technologies de l'information et de la communication et dans l’intégration des systèmes de sécurité et de services gérés, avec des opérations dans l’ensemble du Conseil de coopération du Golfe, dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord et dans la région Asie-Pacifique. ACES participe à la mise en place d’infrastructures de mégaprojets. Veuillez consulterhttps://www.aces-co.com/ pour plus de renseignements.

