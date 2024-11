Saidot annonce une collaboration avec Microsoft pour soutenir la gouvernance de bout en bout de l'IA

HELSINKI--(BUSINESS WIRE)--Saidot, un chef de file de la gouvernance de l'IA, annonce ce jour une intégration avec Microsoft Azure AI afin d'améliorer la gouvernance pour les clients. Ensemble, l’intégration de Saidot avec Azure AI soutiendra les équipes dans les processus de gouvernance en promouvant une collaboration interfonctionnelle efficace en matière de gouvernance de l’IA entre les scientifiques des données, les ingénieurs produits, les équipes juridiques et les équipes d’entreprises. En fournissant un service de bout en bout, Saidot permet aux utilisateurs de Microsoft Azure de s'assurer que leurs produits et services basés sur l'IA sont conformes aux principes de l'IA responsable et aux normes réglementaires.

Nouvelles fonctionnalités pour une gouvernance rationalisée de l'IA

Avec cette collaboration, Saidot introduit sa nouvelle fonctionnalité de catalogue de modèles avec les intégrations de registres de modèles Azure pour doter les utilisateurs de Microsoft Azure des outils nécessaires pour intégrer la gouvernance dans les pratiques d'IA existantes, assurant une surveillance holistique. En intégrant la plateforme de Saidot à Azure AI, les organisations peuvent :

Importer des modèles à partir du registre de modèles Azure — connecter Azure et d’autres inventaires de modèles avec Saidot pour une visibilité interfonctionnelle sur les modèles d’IA utilisés.

— connecter Azure et d’autres inventaires de modèles avec Saidot pour une visibilité interfonctionnelle sur les modèles d’IA utilisés. Gouverner les modèles et leurs cas d’utilisation — attribuer la propriété, ajouter des lignes directrices d’utilisation, identifier et atténuer les risques grâce à une bibliothèque de risques complète et tenir les utilisateurs du modèle informés des modifications apportées au modèle.

— attribuer la propriété, ajouter des lignes directrices d’utilisation, identifier et atténuer les risques grâce à une bibliothèque de risques complète et tenir les utilisateurs du modèle informés des modifications apportées au modèle. Établir des liens entre les modèles et les risques, ensembles de données et systèmes connexes — permettre des actions de gouvernance en temps utile fondées sur des déclencheurs et fondées sur l’évolution des risques, ensembles de données et systèmes liés.

Ces nouveaux outils permettent aux clients de Microsoft d'automatiser les tâches de gouvernance manuelle, d'accroître l'efficacité et de s'assurer que la gouvernance du modèle est toujours actualisée et précise.

Meeri Haataja, cofondatrice et CEO, Saidot, déclare : « De nombreux spécialistes des données peinent à intégrer leurs pratiques quotidiennes de gouvernance des modèles aux processus plus larges de gestion des risques et de la conformité liés à l’IA. Cette intégration souligne l'importance d'une intégration efficace entre les flux de travail d'apprentissage automatique et la gouvernance de l'IA de bout en bout, permettant une mise en œuvre responsable de l'IA à grande échelle. Nous sommes ravis de voir que notre vision des produits s’aligne sur celle de Microsoft et, grâce à notre collaboration, nous offrirons aux scientifiques des données et aux spécialistes des risques et de la conformité une expérience de gouvernance véritablement améliorée, étayée par des fonctionnalités transversales et apportant le meilleur des deux plateformes pour optimiser la qualité et l’efficacité de la gouvernance de l’IA des clients Azure. »

Intégré à Microsoft Azure

À partir de décembre, les clients de Microsoft pourront intégrer leurs propres registres de modèles Azure à la plateforme complète de gouvernance de l’IA de Saidot. Cette intégration permet aux clients d’accéder au vaste catalogue de risques de Saidot avec des recommandations d’atténuation, ce qui leur permet de gérer efficacement les risques liés à l’IA et à l’apprentissage automatique. La plateforme offre aux clients mono et multicloud de Microsoft une approche de gouvernance unifiée, rationalisant la gouvernance de l’IA dans divers environnements cloud et relevant leurs défis de conformité les plus urgents.

Veera Siivonen, cofondatrice et CCO, Saidot, déclare : « En tirant parti de notre plateforme de gouvernance et des capacités d’IA de Microsoft Azure, nous rendons non seulement la gouvernance pratique et efficace, mais nous étendons également notre solution au public mondial de Microsoft. La portée impressionnante de Microsoft signifie que nous pouvons donner à d’innombrables organisations les moyens d’innover avec l’IA de manière responsable, en donnant aux équipes techniques et commerciales les outils de collaboration dont elles ont besoin pour faire fonctionner l’IA de manière sûre et efficace. »

Sarah Bird, CPO, IA responsable, Microsoft, déclare : « La plateforme de gouvernance de l’IA de Saidot aide les entreprises et les gouvernements à gérer les risques et la conformité de leurs systèmes optimisés par l’IA avec efficacité et qualité. En intégrant Azure AI à la plateforme innovante de gouvernance de l’IA de Saidot, nous donnons à nos clients les moyens de parvenir à une plus grande collaboration interfonctionnelle et leur permettons d’aligner leurs solutions d’IA sur leurs propres principes et exigences réglementaires. »

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter : https://azure.microsoft.com/en-us/blog/the-next-wave-of-azure-innovation-azure-ai-foundry-intelligent-data-and-more/ .

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.