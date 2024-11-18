2025年《百加得鸡尾酒趋势报告》指出，饮酒行家、烹饪方式和流行文化热潮将重塑消费者的饮酒习惯

百慕大汉密尔顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球最大的国际性私营烈酒公司百加得（Bacardi Limited）发布了第六份年度《百加得鸡尾酒趋势报告》(Bacardi Cocktail Trends Report)，指出了将在2025年重新定义鸡尾酒文化和烈酒行业的五大关键趋势。这份报告与The Future Laboratory（简称TFL）合作完成，报告中的数据来源于百加得领导的外部研究、消费者调查、调酒师访谈以及TFL的洞察，揭示了将在未来一年影响鸡尾酒体验、口味特征和文化的动向。报告还预测了哪些鸡尾酒将在来年大受欢迎。

百加得首席执行官Mahesh Madhavan表示：“随着2025年的到来，消费者正在重新定义他们的沟通方式，并将鸡尾酒作为通往新体验、新视角和更深层次关系的桥梁。在百加得，我们正在接受这种从消费到策划的转变，在这一过程中，消费者追求的不仅仅是饮品，而是在鸡尾酒中享受有意义的体验。百加得自豪于助力培养鸡尾酒文化，将美好时光升华为永恒记忆。”

TFL联合创始人Martin Raymond表示：“消费者心态的转变将促成更长期的高端化。如今，他们正从产品的'消费者'转变为体验的'策划人'和'收藏家'。未来的品牌将迎接，而非回避这一巨变，并采取必要的措施创造个人、社区和行业意义，提升品牌体验的端到端价值。”

以下是2025年塑造烈酒行业的宏观趋势：

高端粉丝。粉丝们正在以出人意料的方式享受奢华，重新定义高端娱乐体验。以音乐会和现场活动为中心的高端餐饮场所附加服务和定制旅行套餐将成为主流。各品牌和场馆正不断迎合这一需求，推出各种优惠活动，包括豪华酒店的“演出之旅”套餐，以及体育酒吧策划的独家鸡尾酒体验等。无论是周末的一级方程式赛车还是星光熠熠的巡回演唱会，粉丝们越来越愿意为沉浸式的尊贵体验买单。在今年的美国网球公开赛上，灰雁（GREY GOOSE®）Honey Deuce鸡尾酒的销售额达1,240万美元，现场活动中粉丝与高端烈酒相辅相成，塑造着娱乐业的未来。



饮酒行家。随着“IYKYK”，即“If You Know You Know（懂的都懂）”体验成为热点，鸡尾酒文化正在从空中楼阁变为触手可及，饮酒成为学习和发现的机会。越来越多的消费者开始随调酒师的技艺引领进入专业领域，建立起更有意义的联系。调酒师在鸡尾酒上发挥着全新的重要作用，他们转变为设计师、教育者和意见领袖，他们的影响力毋庸置疑，因为人与人之间的联系是有意义的现场体验的重中之重。事实上，百加得全球消费者调查的受访者担心，人工智能调制的鸡尾酒可能会缺失人类调酒师在情感和艺术方面的精湛技艺，62%的意大利受访者、60%的法国受访者和56%的美国受访者都提到了这一点。



鸡尾酒新领域。随着消费者追求更深层次、更沉浸式的体验，新兴鸡尾酒文化正在形成，口味、形式和体验都被提升到全新的感官高度。随着数字疲劳和对文化探索的需求日益增长，人们渴望真实的、多感官的参与。百加得全球消费者调查显示，墨西哥、英国、意大利和印度的受访者认为，能够提供多感官体验是他们愿意在鸡尾酒上多花钱的主要原因。这种转变不仅改变了人们饮酒的方式，也改变了他们饮酒的地点。美国、英国、西班牙和德国约有一半的受访者计划减少去夜店的次数，因此沉浸式场所将在2025年兴起，满足人们在傍晚时分享受鸡尾酒带来的丰富感官体验的需求，为新一代饮酒者重新定义端到端的体验。



美食鉴赏家。随着食物作为身份的象征占据中心位置，烹饪创意正在重塑鸡尾酒文化，调酒师们尝试用牛奶、油和盐水等常见食材来调制高端饮品。百加得全球品牌大使调查显示，近四分之三（71%）的调酒师在调制鸡尾酒时从烹饪中汲取灵感。这一趋势与消费者对咸味和香草味的青睐相吻合，这两种口味在过去一年中分别增长了20%和15%。食物与饮料之间的界限逐渐模糊，从而带来了新一波美食风格饮酒体验潮流。



未来的烈酒。在乐观情绪和目标感的共同推动下，烈酒行业将迎来一个变革性的未来。随着品牌不断发展以符合新一代消费者的价值观，2025年将向更加包容的方向迈进，尤其是在蒸馏工艺方面。创新者正在引领这一潮流，通过支持改善餐饮业环境的组织，关注社区建设和教育。百加得全球品牌大使调查显示，全球近三分之二（62%）的受访者表示想要在2025年获得更多的专业交流机会，这凸显了该行业希望加深联系的契机。随着消费者越来越多地寻求有意义的联系，业界将关注由社区推动的活动，品牌将促进更深层次的联系并推动积极的变化。

2025年全球十大鸡尾酒：

莫吉托（Mojito） 玛格丽特（Margarita） 橙光（Spritz） 椰林飘香（Piña Colada） 金汤力（Gin & Tonic） 朗姆可乐（Rum & Coke®） 威士忌可乐（Whisky & Coke®） 干马天尼（Dry Martini） 柠檬伏特加（Vodka Lemonade） 伏特加苏打（Vodka Soda）

下载完整版 2025年《百加得鸡尾酒趋势报告》 和 信息图 。

点击浏览更多图片和内容。

关于Bacardi Limited

Bacardi Limited（百加得有限公司）是全球最大的烈性酒私营企业，生产和销售各种国际知名的烈酒和葡萄酒。百加得品牌组合由200多个品牌和商标组成，包括百加得(BACARDÍ®)朗姆酒、PATRÓN®龙舌兰、灰雁(GREY GOOSE®)伏特加、帝王(DEWAR’S®)苏格兰调和威士忌、孟买蓝宝石(BOMBAY SAPPHIRE®)金酒、马丁尼(MARTINI®)苦艾酒和气泡酒、卡萨多雷(CAZADORES®)100%蓝色龙舌兰酒以及WILLIAM LAWSON’S®苏格兰威士忌、D’USSE®干邑白蘭地、ANGEL’S ENVY®美式纯威士忌、圣日耳曼(ST-GERMAIN®)接骨木花利口酒等其它领先的新兴品牌。家族企业百加得有限公司于162年前成立于古巴圣地亚哥，目前拥有超过8,000名员工，在11个国家和地区运营着多处生产设施，产品销往160多个国家。百加得有限公司是指百加得企业集团，包括百加得国际有限公司。敬请访问：http://www.bacardilimited.com或在LinkedIn和Instagram上关注我们。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。