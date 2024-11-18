Optomec和Siemens為高價值金屬修復提供下一代製造解決方案

新墨西哥州阿爾伯克基--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Optomec，作為數位製造硬體和軟體的領先供應商，與Siemens，全球領先的工業自動化硬體、數位化軟體及服務提供商，今天宣布了一款針對生產環境中高價值金屬修復的下一代雷射熔覆解決方案，利用增材製造技術。與傳統的勞動密集型且依賴技術的系統不同，這一聯合解決方案將Optomec CS 558系統和Siemens SINUMERIK ONE控制平台整合，提供先進的硬體和軟體，實現了對維修、修復及大修(MRO)操作的自動化和簡化，提高了生產力並實現了成本節省。

根據Grand View Research的報告，全球雷射熔覆市場在2023年的估計規模為5.613億美元，預計從2024年到2030年將以9.3％的年複合增長率(CAGR)增長。像CS 558所使用的定向能量沉積(DED)等增材製造技術，擴展了雷射熔覆製造能力，能夠修復複雜的部件，並在各種基材上使用混合材料來提高效能、壽命和可靠性。結合Optomec的視覺軟體Autoclad®，它能在處理前為每個零件生成定制的工具路徑，製造商和高價值金屬零件的服務商可以恢復磨損或損壞的組件，並使用自動化的DED技術在受控環境中修復像鈦金屬這樣的反應性金屬。SINUMERIK ONE控制平台則增強了CNC的高效能，提供在加工自由形狀表面時的最大速度和精確的路徑控制，並能在高負載情況下流暢運行。結合其數位對映，SINUMERIK ONE數位原生控制為未來生產提供了基礎，並能支持機床的數位化生產。

這個聯合解決方案的行業應用包括航太、汽車、石油和天然氣、船舶、醫療以及半導體/電子領域。

Optomec的首席執行長Robert Yusin說：「Optomec和Siemens正在為生產環境中的高價值金屬維修和保養(MRO)引入一個變革性的解決方案，這將成為行業的一個典範式轉變。這是一個下一代解決方案，最大化了效率，最小化了操作複雜性，並大大縮短了客戶的投資回報時間。」

Siemens美國增材製造部門負責人Steve Vosmik表示：「我們與Optomec的合作代表了工業自動化和增材製造領域的重要進步。通過將SINUMERIK ONE與Optomec的先進CS 558平台整合，我們提供了一個解決方案，能以前所未有的精度和效率簡化複雜的維修過程。這不僅滿足了當前行業的需求，還為航太和能源等行業的高價值金屬維修設立了新的標準。」

其他資源

觀看關於Optomec系統中用於增材製造的定向能量沉積(DED)技術的影片。

閱讀關於使用自動化雷射熔覆和增材製造修復航空發動機葉片的技術白皮書。

觀看關於航空發動機葉片修復的增材製造影片。

關於Optomec

Optomec是數位製造硬體和軟體的領先供應商。Optomec的專利Aerosol Jet系統用於精細特徵印刷，LENS®和Huffman品牌的3D印表機用於金屬組件的生產和修復，這些系統被許多行業用來降低產品成本並改善效能。這些獨特的印刷解決方案可與最廣泛的功能性材料配合使用，從電子墨水到結構金屬，甚至是生物物質。Optomec已經向全球200多家知名客戶交付了超過600台專有的數位製造系統，這些系統應用於電子、能源、生命科學和航太等行業的生產應用。著名客戶包括GE、Samsung、Raytheon、Siemens、Corning、Lockheed Martin、美國空軍、美國海軍、美國陸軍和NASA。如需更多資訊，請造訪optomec.com。

LENS是Sandia National Labs的註冊商標；Aerosol Jet是Optomec, Inc.的註冊商標。

關於Siemens

Siemens Digital Industries (DI)是自動化和數字化創新的領導者。透過與合作夥伴和客戶的緊密合作，DI推動了流程和離散行業的數位化轉型。借助其數位企業組合，DI為各種規模的公司提供一整套產品、解決方案和服務，以整合和數位化整個價值鏈。根據每個行業的具體需求優化，DI的獨特組合支持客戶實現更高的生產力和靈活性。DI不斷將創新加入其組合中，以整合最前沿的未來技術。Siemens Digital Industries的全球總部位於德國紐倫堡，擁有大約75,000名國際員工。

Siemens Corporation是Siemens AG在美國的子公司，這是一家專注於工業、基礎設施、運輸和醫療保健的科技公司。從更具資源效率的工廠、韌性的供應鏈、更智慧的建築和電網，到更清潔、更舒適的交通運輸和先進的醫療保健，該公司創造了具有目的性的技術，為客戶創造實際價值。透過將現實世界與數位世界相結合，Siemens使客戶能夠轉型他們的行業和市場，幫助他們改變日常生活，惠及數十億人。Siemens還擁有公開上市的Siemens Healthineers公司的大多數股權，這是一家全球領先的醫療技術提供商，塑造醫療保健的未來。此外，Siemens還持有Siemens Energy少數股權，這是一家全球領先的電力傳輸和發電公司。在截至2022年9月30日的2022財年，Siemens Group USA創造了186億美元的營收，並擁有約45,000名員工，為全美50個州和波多黎各的客戶提供服務。

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