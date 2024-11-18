根據《2025年Bacardi雞尾酒趨勢報告》，精緻小酌、烹飪藝術與流行文化正在重新定義消費者的飲酒習慣

百慕達漢彌頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球最大的私人國際烈酒公司Bacardi Limited發表了第六份年度《Bacardi雞尾酒趨勢報告》。該報告指出了2025年勢必會重塑雞尾酒文化和烈酒產業的五大趨勢。該報告是與The Future Laboratory (TFL)合作撰寫，資料來源於Bacardi主導和外部的研究、消費者調查、調酒師訪談和TFL洞察，揭示了未來一年影響雞尾酒體驗、風味特徵和文化的動向。報告還揭示了哪些雞尾酒將成為未來一年最受歡迎的雞尾酒。

Bacardi Limited執行長Mahesh Madhavan表示：「隨著2025年的到來，消費者正在重新定義他們的社交方式——將雞尾酒做為通往新體驗、新視角和更深層次關係的橋樑。在Bacardi，我們正在接受這種從消費到策畫的改變，在這種改變中，消費者追求的不僅僅是飲品，而是在雞尾酒中享受有意義的體驗。Bacardi很榮幸能為培養雞尾酒文化奠定基礎，將美好時光昇華為永恆記憶。」

The Future Laboratory共同創辦人Martin Raymond表示：「消費者心態的改變必將帶來更長期的頂級化發展。如今，他們正從產品的『消費者』轉變為體驗的『策畫人』和『收藏家』。未來的品牌將歡迎——而不是回避——這一巨變，採取必要措施在個人、社群和產業層面創造意義，從而全方位提升品牌體驗的價值。」

以下是決定2025年烈酒產業的總體趨勢：

頂級粉絲。粉絲們正以意想不到的方式擁抱奢華，進而重新定義頂級娛樂體驗。以音樂會和現場活動為主的頂級接待附加服務和客製化旅行套餐將成為主流。各品牌和場館正不斷順應這一需求，推出各種活動，包括豪華酒店的「演出之旅」套餐，以及運動酒吧策畫的獨家雞尾酒體驗。無論是週末的F1賽車還是星光熠熠的巡迴演唱會，粉絲們越來越願意為身臨其境的尊貴體驗掏腰包。在今年的美國網球公開賽上，GREY GOOSE® Honey Deuce雞尾酒的銷售額達到了1240萬美元，現場活動中粉絲文化與優質烈酒之間的相乘作用正在協助塑造娛樂業的未來。



內行品鑒。隨著「IYKYK」（即「只有懂行的人才懂」）體驗成為焦點，雞尾酒文化正在從視覺表演轉向本質內容，將飲品轉化為知識和探索的媒介。越來越多的消費者青睞以專家為核心的場所，在那裡調酒師透過精湛技藝創造更有意義的社交連結。調酒師在雞尾酒體驗中扮演著全新的重要角色，他們變身為設計師、教育者和意見領袖，其影響力毋庸置疑，因為人與人之間的連結是有意義的現場體驗的首要條件。事實上，Bacardi全球消費者調查的受訪者擔心，人工智慧調製的雞尾酒可能會缺失人類調酒師在情感和藝術方面的精湛技藝，義大利、法國和美國分別有62%、60%和56%的受訪者對此表示擔憂。



雞尾酒新領域。隨著消費者追求更深層次、更身臨其境的體驗，雞尾酒文化的新領域正在出現，口味、形式和場景都被提升到全新的感官高度。由於數位疲勞的加劇和對文化探索的渴望，人們愈發追求真實且多感官的體驗。Bacardi全球消費者調查顯示，墨西哥、英國、義大利和印度的受訪者將能提供多感官體驗的雞尾酒列為願意花高價的主要原因。這種改變不僅改變了人們享受飲品的方式，也改變了他們享受飲品的地點。2025年，美國、英國、西班牙和德國約有一半的受訪者計畫減少去夜店的次數，因此，提供沉浸式體驗的場所將會崛起，它們將滿足人們在傍晚享受雞尾酒帶來的豐富感官體驗的需求，進而重新定義下一代飲酒者的全方位體驗。



美食鑒賞家。隨著美食做為地位象徵的重要性日益提升，烹飪創意正在重塑雞尾酒文化。調酒師們開始嘗試使用廚房常見的食材，如牛奶、油脂和鹽水，來調製頂級飲品。根據Bacardi全球品牌大使調查，近四分之三(71%)的調酒師在創造雞尾酒時從烹飪藝術中汲取靈感。這一趨勢與消費者對豐富風味和草本風味的興趣成長相吻合，過去一年內，這兩類風味的需求分別成長了20%和15%。食物與飲品的界限正在逐漸模糊，為飲酒者帶來了新一波「美食靈感」飲酒體驗。



未來的烈酒。烈酒產業以樂觀與使命感為驅動力，正邁向一個充滿變革的未來。隨著品牌逐步向下一代消費者的價值觀看齊，2025年將見證多元包容性的進一步提升，尤其是在釀酒領域。產業創新者正引領這一趨勢，專注于社群建設和教育，支援能夠改善招待產業格局的組織。Bacardi全球品牌大使調查顯示，全球近三分之二(62%)的受訪者表示有興趣在2025年獲得豐富的專業交流機會，彰顯了該產業在加深連結方面的積極性。隨著消費者日益追求有意義的連結，烈酒產業將擁抱以社群為核心的倡議，各大品牌將推動更深層次的關係建立並引領積極變革。

2025年全球前十大雞尾酒包括：

Mojito Margarita Spritz Piña Colada Gin & Tonic Rum & Coke® Whisky & Coke® Dry Martini雞尾酒 Vodka Lemonade Vodka Soda

下載完整版 《2025年Bacardi雞尾酒趨勢報告》 和 資訊圖表 。

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關於Bacardi Limited

Bacardi Limited是全球最大的私人國際烈酒公司，生產、推廣和銷售各種烈酒和葡萄酒。Bacardi Limited品牌組合由200多個品牌和商標組成，包括BACARDÍ®蘭姆酒、PATRÓN®龍舌蘭酒、GREY GOOSE®伏特加、DEWAR’S®蘇格蘭調和威士忌、BOMBAY SAPPHIRE®琴酒、MARTINI®苦艾酒和氣泡酒、CAZADORES® 100%藍色龍舌蘭酒以及WILLIAM LAWSON’S®蘇格蘭威士忌、D’USSÉ®幹邑白蘭地、ANGEL’S ENVY®美式純威士忌、ST-GERMAIN®接骨木花利口酒等其他首屈一指的新興品牌。家族企業Bacardi Limited於超過162年前成立於古巴聖地牙哥，目前擁有8000多名員工，在11個國家和地區營運多處生產設施，產品銷往160多個市場。Bacardi Limited是指Bacardi公司集團，包括Bacardi International Limited。敬請造訪http://www.bacardilimited.com，或者在LinkedIn和Instagram上關注我們。

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