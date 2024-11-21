LTIMindtree 加强与 Nexi Group 的战略合作伙伴关系

印度孟买--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005]，一家全球技术咨询和数字解决方案公司，今日宣布与欧洲领先的支付科技服务商 Nexi Group 签署合同延期。这次合作将提升 Nexi 在其核心收单、发卡和电子商务平台的技术环境，进一步巩固其作为数字支付领域关键参与者的地位。

作为此次合作的一部分，LTIMindtree 将利用其技术专长和尖端解决方案来优化 Nexi 的核心平台，确保提升性能、创新和可扩展性。LTIMindtree 还将管理 Nexi 的混合基础设施，实现本地和云端解决方案的无缝集成，同时支持公司的数字化转型工作。

“我们很高兴与 LTIMindtree 携手开启这段转型之旅，”Nexi Group 首席信息官 Giuseppe Dallona 表示。“他们成熟的专业知识和全球影响力将帮助我们增强平台的韧性和灵活性，支持 Nexi 为欧洲各地的企业和消费者提供安全、创新和无摩擦的支付解决方案的使命，”他补充道。

LTIMindtree 总裁兼执行董事会成员 Sudhir Chaturvedi 表示：“此次合作彰显了我们致力于通过先进的技术创新赋能领先企业的承诺。凭借我们深厚的领域专业知识和全球交付能力，我们有信心推动 Nexi 在竞争激烈的数字支付行业中实现增长和成功。”

来自 LTIMindtree 的 800 多名高级技术人员将通过九个全球交付中心为 Nexi 提供服务，提供全天候支持并推动 Nexi 的技术进步。这些全球中心将确保敏捷性和卓越运营，同时还在关键市场支持本地化方法。

关于LTIMindtree

LTIMindtree是一家全球性的技术咨询和数字解决方案公司，致力于帮助各行各业的企业重塑商业模式、加速创新并利用数字技术最大限度地提高增长。作为700多家客户的数字化转型合作伙伴，LTIMindtree拥有广泛的领域和技术专长，能够帮助客户在这个日益融合的世界中提升竞争优势、改善客户体验并获得更好的业务成果。LTIMindtree由Larsen & Toubro Group旗下超过84,000名才华横溢、富有创业精神的专业人士组成，业务遍及30多个国家/地区，它融合了先前Larsen and Toubro Infotech和Mindtree在业界备受赞誉的优势，致力于解决最复杂的业务挑战并大规模地交付转型。 欲了解更多信息，请访问https://www.ltimindtree.com/。

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