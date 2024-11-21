LTIMindtree強化與Nexi Group的戰略合作關係

印度，孟買--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球科技顧問和數位解決方案公司LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005] 今天宣布順利延長與歐洲一流支付技術供應商Nexi Group的合約。這份合作關係將擴展Nexi核心收單、發行和電子商務平台的技術格局，進一步穩固其它身為數位支付領域重要業者的地位。

根據這份合約的部分內容，LTIMindtree將發揮其技術專長和先進解決方案的力量，優化Nexi的核心平台，確保績效、創新與擴展性的進步。LTIMindtree也將管理Nexi的混合基礎設施，無縫整合地端和雲端解決方案，同時支援該公司的數位轉型工作。

「我們很高興能與LTIMindtree攜手邁上這趟轉型之旅。」Nexi Group資訊長Giuseppe Dallona 說，「他們擁有備受肯定的專業能力與全球影響力，可以幫助我們強化平台的適應力與彈性，實踐Nexi的使命——在歐洲全境為企業和消費者提供安全、創新、無阻的支付解決方案。」他又補充道。

LTIMindtree總裁兼執行董事Sudhir Chaturvedi說：「這份合作關係證明我們信守運用先進科技創新協助一流企業的承諾。我們憑藉著豐富的產業知識和全球交付能力，有信心驅策Nexi在競爭激烈的數位支付產業中發展成長，獲致成功。」

LTIMindtree旗下800多名高度專業的員工將在九個全球交付中心為Nexi服務，全天候提供支援並促進Nexi的技術進步。這些全球中心將確保敏捷性和高效營運，同時在關鍵市場採行本地化方法。

關於LTIMindtree

LTIMindtree是一家全球性科技顧問和數位解決方案公司，協助各行各業的企業運用數位科技的力量重新構思商業模式、加速創新並實現最大的成長。LTIMindtree與700多家客戶建立數位轉型合作關係，利用其涵蓋面極廣的領域和技術專長，在不斷融合的世界造就卓越的差異化競爭優勢、客戶體驗和業務成果。LTIMindtree是Larsen & Toubro Group旗下公司，在30多個國家擁有超過84,000名勇於開拓創新的專業人才，結合了先前的Larsen和Toubro Infotech以及Mindtree在解決最複雜的業務挑戰和實現大規模轉型方面備受業界讚譽的優勢。如欲瞭解更多資訊，請造訪https://www.ltimindtree.com/。

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