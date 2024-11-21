Telness Tech與Lebara合作，在奈及利亞推展新行動業務

由左至右：Jonas Cedenwing（Telness Tech創辦人暨執行長）、Teniola Stuffman（VAS2Nets集團業務開發執行總監), Martina Klingvall（Telness Tech創辦人暨執行長）（照片來源：美國商業資訊）

由左至右：Jonas Cedenwing（Telness Tech創辦人暨執行長）、Teniola Stuffman（VAS2Nets集團業務開發執行總監), Martina Klingvall（Telness Tech創辦人暨執行長）（照片來源：美國商業資訊）

斯德哥爾摩--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 一流電信科技供應商Telness Tech宣布將與VAS2Nets和Lebara合作，在奈及利亞推出新的行動虛擬網路業務 (Mobile Virtual Network Operator, MVNO)。此一行動看準奈及利亞迅速成長的電信市場，將為該地引入電信服務。Telness Tech領先同業的軟體及客戶體驗將是這份業務的主力，把備受國際認可的電信品牌Lebara引入這個尚未涉足、且市場幅員廣大的的地區。

數家國際電信公司均參與了這份雄心勃勃的合作關係，共同落實這項大膽創舉。

Lebara是全球最受矚目的行動虛擬網路業者，在五座歐洲市場直接營運，在另外五個國家有品牌授權，現在又加入奈及利亞。Telness Tech全自動化的平台將簡化、自動化新的營運業務，使之得以提供業界首屈一指的客戶體驗。Processcom也將擔綱提供發揮網路功能所必需的行動核心基礎設施。Vas2Nets則肩負主導合作夥伴的責任，在這場聯合行動中整合各家國際公司。

Telness Tech執行長暨創辦人Martina Klingvall欣見這份合作水到渠成，他說：「經由這份國際合作關係，我們得以將先進電信技術引入奈及利亞。Telness Tech不久前才打入美國市場，開拓奈及利亞市場是我們計畫迅速在國際間擴張的關鍵一步。結合我們的先進科技與VAS2Nets對當地的認識，讓Lebara這樣備受認可的品牌進入另一座市場，將為奈及利亞的數位人口帶來世界級的服務。」

這份價值數百萬美元的協議為期數年，內容包括推出預付和後付兩種行動服務，以及計畫中的PBX解決方案。Telness Tech將提供必要的OSS和BSS平台，確保客戶管理及營運順暢無礙。主導者VAS2Nets將帶頭推出這項新業務，其目標是成為第一批在奈及利亞上線的新行動營運商之一。

Vas2Nets集團業務開發執行總監Teniola Stuffman在談到這份重大合作關係時說：

「這項計畫讓我們結合VAS2Nets、Telness Tech、Lebara和Processcom的專業能力，為奈及利亞提供高品質、經濟實惠的行動服務，使我們加入奈及利亞多年來開放的第一批新行動營運商，提供最佳技術和產品。能夠主導這項聯合行動，我們引以為傲，並保證我們的工作絕對能讓各方高枕無憂。」

Lebara合作關係主任Daniel Upson評論道：「能夠結合各家專業品牌，令我感到欣喜不已。有了我們的品牌、Telness Tech的技術和VAS2Nets對當地的認識，必定能為奈及利亞的行動消費者提供貨真價實的世界級體驗。」

關於Telness Tech

Telness Tech是歐洲評價最高的數位行動電信商Telness（在Trustpilot獲得4.9的評分，滿分為5分）背後的國際軟體公司，成立於2016年。Telness Tech協助行動虛擬網路業者 (MVNO) 和其他電信公司推出以使用者為出發點的全數位化解決方案，透過全自動化將客戶滿意度提升到最大值，並將成本減至最低。

關於 VAS2Nets：

Vas2Nets是奈及利亞的一所科技解決方案供應商，專為數位經濟日益蓬勃的西非國家提供高品質的電信服務。該公司為個人及商務客戶提供一站式商店，滿足他們的行動數位服務和行動銀行需求。VAS2Nets駕馭先進的科技、專業知識、授權和人脈，呈獻創新行動與數位解決方案。

關於 Lebara：

一流國際電信品牌Lebara為世界各地各類型態的社區提供經濟實惠、值得信賴的行動服務。自創立以來，Lebara的客戶群已成長至數百萬之譜，遍布多個國家，包括英國、丹麥、荷蘭、法國和德國。Lebara運用戰略性的品牌授權合作關係，已擴展至新興市場，矢志彌合數位落差並讓全球公民緊緊相連。

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