Telness Tech geht Partnerschaft mit Lebara ein, um neuen Mobilfunkbetreiber in Nigeria zu gründen

from the left; Jonas Cedenwing (Founder CTO, Telness Tech), Teniola Stuffman (Group Executive Director Business Development VAS2Nets), Martina Klingvall (Founder, CEO Telness Tech) (Photo: Business Wire)

from the left; Jonas Cedenwing (Founder CTO, Telness Tech), Teniola Stuffman (Group Executive Director Business Development VAS2Nets), Martina Klingvall (Founder, CEO Telness Tech) (Photo: Business Wire)

STOCKHOLM--(BUSINESS WIRE)--Telness Tech, ein führender Anbieter von Telekommunikationstechnologie, arbeitet mit VAS2Nets und Lebara zusammen, um einen neuen virtuellen Mobilfunknetzbetreiber (MVNO) in Nigeria zu gründen. Die Initiative wird einen Telekommunikationsdienst einführen, der auf den schnell wachsenden Telekommunikationsmarkt in Nigeria abzielt. Der Betreiber wird von der branchenführenden Software und dem Kundenerlebnis von Telness Tech profitieren und gleichzeitig Lebara, eine international anerkannte Telekommunikationsmarke, in eine völlig neue Region und einen expansiven Markt bringen.

In dieser ehrgeizigen Partnerschaft haben sich mehrere internationale Telekommunikationsunternehmen zusammengeschlossen, um dieses Vorhaben zu ermöglichen.

Lebara ist einer der weltweit bekanntesten virtuellen Mobilfunkanbieter mit Direktgeschäften in fünf europäischen Märkten und Markenlizenzen in weiteren fünf Ländern – jetzt auch in Nigeria. Die vollautomatische Plattform von Telness Tech wird den neuen Betreiber optimieren und automatisieren und so ein branchenführendes Kundenerlebnis ermöglichen. Processcom wird auch eine Schlüsselrolle spielen, indem es die für die Funktionalität des Netzwerks erforderliche mobile Kerninfrastruktur bereitstellt. Mit Vas2Nets als führendem Partner, der alle internationalen Unternehmen in diesem gemeinsamen Unterfangen koordiniert.

Martina Klingvall, CEO und Gründerin von Telness Tech, zeigte sich begeistert über die Zusammenarbeit: „ Diese internationale Partnerschaft ermöglicht es uns, unsere hochmoderne Telekommunikationstechnologie nach Nigeria zu bringen, und ist ein wichtiger Schritt in der schnellen internationalen Expansion von Telness Tech nach unserem kürzlich erfolgten Markteintritt in den USA. Eine so bekannte Marke wie Lebara in Verbindung mit unserer fortschrittlichen Technologie und der lokalen Expertise von VAS2Net in einen weiteren Markt einzuführen, wird der digitalen Bevölkerung Nigerias einen erstklassigen Service bieten.“

Die Vereinbarung im Wert von mehreren Millionen Dollar erstreckt sich über mehrere Jahre und umfasst die Einführung von Prepaid- und Postpaid-Mobilfunkdiensten sowie in Zukunft auch von PBX-Lösungen. Telness Tech wird die entscheidenden OSS- und BSS-Plattformen bereitstellen und so für ein nahtloses Kundenmanagement und reibungslose Abläufe sorgen. VAS2Nets, der Hauptpartner, wird die Einführung dieses neuen Betreibers anführen, der als einer der ersten neuen Mobilfunkbetreiber in Nigeria an den Start gehen soll.

Teniola Stuffman, Group Executive Director of Business Development bei Vas2Nets, betonte die Bedeutung der Zusammenarbeit:

„ Dieses Projekt ermöglicht es uns, den Nigerianern einen hochwertigen und erschwinglichen Mobilfunkdienst anzubieten, der auf dem kombinierten Fachwissen von VAS2Nets, Telness Tech, Lebara und Processcom basiert. Dies ermöglicht es uns, einen der ersten neuen Mobilfunkbetreiber in Nigeria seit Jahren zu etablieren, und das mit der besten Technologie und den besten Angeboten obendrein. Seien Sie versichert, dass wir sehr stolz darauf sind, dieses gemeinsame Unterfangen zu leiten.“

Daniel Upson, Director of Partnerships bei Lebara, kommentierte: „ Ich freue mich sehr darauf, all diese Fähigkeiten miteinander zu kombinieren. Ich bin davon überzeugt, dass wir mit unserer Marke, der Technologie von Telness Tech und der lokalen Expertise von VAS2Net ein wirklich erstklassiges Erlebnis für Mobilfunkkunden in Nigeria bieten werden.“

Informationen zu Telness Tech

Telness Tech ist ein internationales Softwareunternehmen, das hinter dem bestbewerteten digitalen Mobilfunkbetreiber in Europa, Telness, (4,9/5 auf Trustpilot) steht und ursprünglich im Jahr 2016 gegründet wurde. Telness Tech ermöglicht es Cloud-basierten Mobilfunkbetreibern (MVNOs) und anderen Telekommunikationsunternehmen, vollständig digitale, benutzerorientierte Lösungen auf den Markt zu bringen, die die Kundenzufriedenheit maximieren und die Kosten durch vollständige Automatisierung minimieren.

Informationen zu VAS2Nets:

Vas2Nets ist ein Anbieter von Technologielösungen in Nigeria, der sich auf die Bereitstellung hochwertiger Telekommunikationsdienste konzentriert, die der wachsenden digitalen Wirtschaft in Westafrika gerecht werden. Das Unternehmen bietet Privat- und Geschäftskunden eine zentrale Anlaufstelle für alle ihre Anforderungen an mobile digitale Dienste und digitales Banking. VAS2Nets nutzt seine Spitzentechnologie, sein Fachwissen, seine Lizenzen und seine Beziehungen, um innovative mobile und digitale Lösungen bereitzustellen.

Informationen zu Lebara:

Lebara ist eine führende internationale Telekommunikationsmarke, die dafür bekannt ist, erschwingliche und zuverlässige Mobilfunkdienste für verschiedene Gemeinschaften auf der ganzen Welt bereitzustellen. Seit seiner Gründung ist Lebara gewachsen und bedient Millionen von Kunden in mehreren Ländern, darunter Großbritannien, Dänemark, die Niederlande, Frankreich und Deutschland. Durch strategische Markenlizenzpartnerschaften expandiert Lebara in aufstrebende Märkte, um die digitale Kluft zu überbrücken und Menschen weltweit zu verbinden.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.