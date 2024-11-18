橡樹嶺國家實驗室將IQM Resonance量子雲服務添加到其量子運算使用者計畫中

芬蘭埃斯波和田納西州羅恩郡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 設計、製造和銷售超導量子電腦的全球領導者IQM Quantum Computers (IQM)今天宣布，其量子雲服務「IQM Resonance」將提供給美國能源能源部旗下最大的科學與能源實驗室——橡樹嶺國家實驗室(ORNL)使用，以供其加快研究進程。

透過ORNL的量子運算使用者計畫，學術機構、研究人員、科學家和開發人員等終端用户將可使用IQM Crystal（一種具有方形網格拓撲結構的高保真量子處理單元）和IQM Star（一種帶有中央諧振器的獨特星形拓撲結構），以探索運算研究應用。

QCUP為全球400多個使用者提供存取服務，旨在支援量子資訊科學生態系統的發展，並為使用者提供廣泛的最佳可用量子運算系統的存取權限。

這一公告彰顯了兩家機構致力於突破運算能力邊界和推進科學研究的承諾，代表向QCUP終端用户提供長期量子雲服務的開始。

IQM的量子電腦已經展現了實現極高等級連線性的優勢，能夠以更高的精確度運行量子演算法。此外，相較標準實施，IQM Star QPU的長距離高連線性架構可望實現更高效的量子錯誤更正碼。

IQM共同執行長Mikko Välimäki表示：「透過提供ORNL對我們系統的直接存取權限，我們將協助他們踐行提供高效能超導量子電腦以因應重大挑戰的使命。這也提升了我們在美國量子生態系統中的地位，展示了我們在全球推進量子技術發展的承諾。」

ORNL量子科學中心主任Travis Humble表示：「我們的量子運算使用者計畫致力於探索量子研究的新尖端。透過為研究人員提供尖端技術的使用權限，我們將協助他們開拓解決複雜科學問題的新方法。」

關於IQM Quantum Computers：

IQM是設計、建造和銷售超導量子電腦的全球領導者。IQM同時提供本地全棧量子電腦和雲端平台，以便從世界任何地方存取其電腦。IQM的客戶包括首屈一指的高效能運算中心、研究實驗室、大學和企業，他們擁有IQM軟體和硬體的完全存取權限。IQM擁有280多名員工，在埃斯波、馬德里、慕尼黑、巴黎、帕羅奧圖、新加坡和華沙設有辦事處。

關於ORNL的QCUP計畫：

橡樹嶺領導力運算設施(Oak Ridge Leadership Computing Facility)是美國能源部科學辦公室的一個使用者設施，其量子運算使用者計畫(QCUP)提供對各種商業量子運算資源的存取權限，以促進科學運算應用領域的發現和創新。橡樹嶺國家實驗室由UT-Battelle為美國能源部科學辦公室管理。

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